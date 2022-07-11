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Мошенникам не достанется ничего: как защитить себя от кражи денег с карточки

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 июля, 15:45
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Украинцам напомнили основные правила безопасности, которые помогут защититься от воровства
Несколько простых правил помогут защитить деньги на счету
Несколько простых правил помогут защитить деньги на счету / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, мошенники не прекращают попыток обмануть украинцев. Большинство попыток получить доступ к деньгам клиента банка связано не с программным обеспечением, а с социальными инструментами и манипуляциями.

Специалисты службы безопасности ПУМБ делают все, чтобы обезопасить средства и персональные данные клиентов.

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Украинцам напомнили несколько основных правил безопасности, которые помогут защитить себя и свой банковский счет от рук злоумышленников:

  • представители банка не звонят по телефону и не спрашивают номера карт, пароли и CVV-коды;
  • для банковских расчетов следует открыть отдельную карту;
  • в интернете не следует публиковать номер мобильного, к которому привязан финансовый счет;
  • коды из SMS, приходящие от банка, не следует разглашать посторонним лицам.

Кроме этого, если вам поступила какая-то неизвестная ссылка, лучше по ней не переходить. Это может быть фишинг, ведь часто в таких случаях просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты.

Если вам позвонили неизвестные лица и выпрашивали персональную информацию, пароль, номер, CVV-код банковской карты или другие связанные данные, следует сразу сообщить об этом на горячую линию банка.

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Дополнительная защита

Специалисты не рекомендуют клиентам хранить копии документов и личные данные онлайн, например, на Google-диске. Для дополнительной защиты следует включить двухфакторную авторизацию электронной почты и мессенджеров, когда кроме логина и пароля для входа каждый раз сервис просит ввести специальный код из сообщения.

Достаточно простое правило безопасности – отключение функции автосохранения паролей в настройках браузеров. Для важных приложений нужно использовать сложные и надежные пароли и изменять их минимум раз в полгода.

Больше информации о мерах безопасности с платежными картами и платежами можно найти на странице ПУМБ. Учреждение продлило срок действия всех карт своих клиентов до конца 2022 года.

Финансовая грамотность

Банк еще в 2021 году заранее прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности инфраструктуры платежных карт PCI DSS и получил подтверждение соответствия стандарту PCI DSS версии 3.2.1. Сертификат является подтверждением высокого уровня защиты конфиденциальной информации держателей платежных карт.

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ПУМБ вместе с партнерами разработал обучающие курсы по финансовой грамотности. Курс "Просто о деньгах" доступен на обучающей онлайн-платформе Prometheus, а обучающий сериал "Финансовый сенсей", который разработали совместно с Минцифры, Национальным банком Украины и ПУМБ) – на платформе "Дія.Освіта".

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