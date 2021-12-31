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Мораторий на экспорт леса-кругляка необходимо сохранить и усилить борьбу с контрабандой – эколог

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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31 декабря, 15:09
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В результате незаконного вывоза леса Украина теряет не только экоресурс, но и финансовый, отметил эксперт
/ Фото: Pixabay

Украина должна не только сохранить, но и усилить мораторий на экспорт леса-кругляка. Об этом заявил вице-президент профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, сообщает Politeka.

"Не только сохранить, а и усилить мораторий, и в части не только кругляка. Ведь там между определением кругляка как такового силами Гослесагентства и лесных генералов вводятся очень серьезные манипуляции, которые позволяют вывозить практически все. Предположим, лес-кругляк – это 3 метра, а два по 1,5 – это уже не лес-кругляк. Для тарной дощечки, для паркета распиленное на 1,5 или 2-метровки бревно трехметровое или четырехметровое – и уже можно", – рассказал Щербина.

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Он также заявил, что в результате незаконного вывоза леса Украина теряет не только экоресурс, но и финансовый, ведь средства от вывоза древесины не поступают в бюджет. Также, по его мнению, следует усилить борьбу с контрабандой леса, а также работу с международными партнерами Украины, чтобы они не покупали незаконно вывезенную древесину.

"Польша, Венгрия, Румыния, сохраняя собственные леса, покупают в Украине древесину, часть которой заведомо краденая, в том числе из чернобыльской зоны отчуждения, перерабатывают и даже экспортируют ее дальше", – сказал Щербина.

Эколог отметил: если мы не пересмотрим государственную политику по сохранению лесов, у нас будет серьезная экологическая проблема. По его словам, в пределах восстановительной способности экосистемы за один год можно выбрать какое-то количество древесины, которая ежегодно прирастает. Если же эту норму хронически превышать, следствием станет разрушение экосистемы и невыполнение ею важных для жизни человека экосистемных функций – климаторегулирующих, водозащитных, противоэрозионных, рекреационных и многих других, всего до 80 таких функций можно насчитать, кроме сырьевой.

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"Грубо говоря, в год прирастает в квартале определенное количество кубических метров – их можно использовать, больше брать нельзя. Тогда лесные ресурсы у нас от экосистемных услуг поступают в экономику и непрерывно. Если превышать эти нормативы, тогда, конечно, мы изнуряем, и экосистема перестает самовосстанавливаться", – объяснил Щербина.

Ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что вырубка лесов в Украине приобрела угрожающие масштабы, поэтому нам нужна четкая государственная политика в сфере их охраны, иначе они будут утрачены.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (лес-кругляк) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь – из-за давления ЕС, которое требует сырья из Украины.

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В свою очередь, замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Евросоюз порой действует эгоистично, защищая собственный рынок – ведь, например, они облесяют собственные территории, но требуют от Украины снять мораторий на экспорт. Поэтому украинские власти должны найти баланс между этими инициативами и развитием экономики и в первую очередь защищать собственный рынок.

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