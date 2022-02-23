Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

МИУ призвали доработать проект изменений в порядок регистрации линий заграничного плавания

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предлагаемые в текущей редакции изменения могут привести к потере Украиной отдельных направлений плавания и уничтожению линейного судоходства – ICC Ukraine
/ Фото: "Сегодня"

Проект приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания" не может быть принят в текущей редакции, ведь он может привести к потере Украиной отдельных направлений плавания и уничтожению линейного судоходства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к министру инфраструктуры Александру Кубракову.

Реклама

"Изменения, предусмотренные проектом приказа, уничтожают линейное судоходство, поскольку регистрация линий согласно новой инструкции делает невозможным дальнейшее использование линейного судоходства. Следствием соответствующих искусственных препятствий для функционирования системы линий зарубежного плавания может стать потеря Украиной отдельных направлений плавания и падением конкурентоспособности", – в ICC Ukraine.

В комитете отметили, что изменения в инструкции необоснованны и неоднозначны для трактовки (в частности, положения о замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и других норм). Как следствие, при практической реализации будут созданы многочисленные дополнительные препятствия для бизнеса, исключающие регистрацию линий заграничного плавания.

В ICC Ukraine предоставили МИУ свои предложения по доработке проекта. Среди предложений – не ограничивать десятью календарными днями срок захода судна в порт, и предусмотреть возможность привлечения судовладельцем для работы на линии заграничного плавания судна-субституты такого же типа, как линейные суда. Кроме того, неуместно требование указывать последовательность захода в порты. А увеличение срока с одного месяца до одного квартала полностью делает невозможным составление линейных расписаний, со всеми соответствующими негативными последствиями.

Реклама

"Проект пока не отвечает требованиям Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" (далее – Закон), ведь анализ регуляторного воздействия (АРВ) по состоянию на сегодняшний день на сайте МИУ в установленном Законом порядке не размещен. Также он создает препятствия для развития хозяйственной деятельности в сфере грузовых перевозок морским транспортом", - подчеркнули в ICC Ukraine.

В комитете убеждены, что в текущей ситуации власти должны проводить государственную политику, которая будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране, а не наносить ущерб ведущим отраслям в т.ч. экспортоориентированным и экономике Украины путем создания угроз дальнейшего функционирования судоходных линий в Украине.

"Уничтожение же судоходных линий усугубит ситуацию с обеспечением флота для украинского экспорта по основным номенклатурам грузов и приведет к катастрофическим последствиям для экономики Украины. Поэтому ИСС Ukraine обратился с официальным письмом в Министерство инфраструктуры с просьбой воздержаться от принятия Проекта приказа в текущей редакции", – резюмировали в ICC Ukraine.

Реклама

Ранее отраслевые эксперты предостерегали, что проект приказа МИУ по линейному судоходству грозит стране потерей части линий, падением экспорта и обрушением курса гривны.

А экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ – это свидетельство того, что ведомство умножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Боевики массово забирают жителей Донецка в военкоматы – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов The Guardian: Захват портов и расширение "республик" вместо вторжения – новый план Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Ждать обвала? Что будет с ценами на бензин после заявления Зеленского София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

179 905

заболело за неделю в Украине

-20%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38895.6

Cardano (ADA)

0.93

Bitcoin Cash (BCH)

301.85

Ethereum Classic (ETC)

27.81

Litecoin (LTC)

110.46

Theta (THETA)

2.92

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять