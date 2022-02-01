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Министерство инфраструктуры уничтожает линейное судоходство в Украине – СМИ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 февраля, 12:59
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Новации министерства создают искусственные препятствия для работы всей системы линий заграничного плавания, отмечают эксперты
/ Фото: Flickr

Попытки Мининфраструктуры сломать систему линейного судоходства в Украине приведут к тому, что страна остается без судоходства, а некоторые линии заграничного плавания могут попросту исчезнуть. Об этом идет речь в материале на сайте "Обозреватель", информирует "Главком".

"16 декабря 2021 года Мининфраструктуры опубликовало проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания". Заурядный, на первый взгляд, бюрократический документ, по сути, является диверсией против своей страны", – пишет издание.

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Как поясняют журналисты, изменения, которые Министерство инфраструктуры планирует внести в приказ о регистрации линий заграничного плавания, настолько абсурдные и запутанные, что априори не выполнимы на практике. Это касается норм по замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и т. п.

"Предложенные новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания. В итоге, по словам эксперта Владимира Гусака, некоторые линии заграничного плавания просто перестанут существовать – временно или полностью", – подчеркивает издание и резюмирует: прежде, чем вносить изменения в подобные проекты, ведомству стоит провести консультации с участниками рынка.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ – это свидетельство того, что ведомство умножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

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