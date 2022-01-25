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Минэкономики пересчитало цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 января, 14:54
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По сравнению с серединой января средняя цена на бензин увеличена на 1,33 грн/литр, на дизельное топливо – на 1,68 грн/литр
/ Фото: Pixabay

Министерство экономики Украины на конец января – начало февраля повысило предельную цену на бензин и дизельное топливо на АЗС в соответствии с формулой "Роттердам+" – цена топлива в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину и наценка розничных операторов, сообщает "Главком".

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 34,25 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 33,84 грн/литр.

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По сравнению с серединой января средняя цена на бензин увеличена на 1,33 грн/литр, на ДТ – на 1,68 грн/литр.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

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"Бензиновая" формула является идентичной формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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