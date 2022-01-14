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Минэкономики пересчитало цены на бензин на АЗС по формуле "Роттердам+"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 января, 13:27
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Максимальная цена бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр
/ Фото: Pexels

Министерство экономики повысило предельную цену на бензин и дизельное топливо на АЗС на 0,95-1,34 грн/л в соответствии с формулой "Роттердам+" – цена на бензин в порту Роттердам плюс доставка в Украину, об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, сообщает "Obozrevatel".

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 32,16 грн/литр.

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По сравнению с началом января средняя цена на бензин увеличена на 0,95 грн/литр, на ДТ – на 1,34 грн/литр.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долл./тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

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"Бензиновая" формула является идентичной формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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19,22
31,45
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30,00
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