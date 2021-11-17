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Минцифры и ОО "Развитие IT образования" подписали меморандум о партнерстве в развитии IT-сообщества Украины

Актуально
17 ноября, 11:47
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Меморандум о партнерстве открывает новые горизонты сотрудничества государства и IT-сообщества
Александра Новикова (Novikova Agency), Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Александр Ролик и Оксана Левочкина (ОО “Развитие IT образования”), Александр Борняков (заместитель министра цифровой трансформации), Елена Халус (замдекана КПИ), Анатолий Бойко (сооснователь ОО “Развитие IT образования”), Диана Ракус и Елена Коваль (Минцифра).
Александра Новикова (Novikova Agency), Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Александр Ролик и Оксана Левочкина (ОО “Развитие IT образования”), Александр Борняков (заместитель министра цифровой трансформации), Елена Халус (замдекана КПИ), Анатолий Бойко (сооснователь ОО “Развитие IT образования”), Диана Ракус и Елена Коваль (Минцифра). / Фото: Министерство цифровой трансформации

16 ноября Министерство цифровой трансформации Украины и общественное объединение "Развитие IT образования" подписали общий меморандум о партнерстве и договорились о взаимодействии в развитии IT-образования в стране. Об этом заявил соучредитель ОО и предприниматель Анатолий Бойко, в прошлом студент КПИ им. И. Сикорского.

"Государство демонстрирует высокую готовность к совместной работе с IT-сообществом Украины. Мы в этом убедились во время нашего участия в Web Summit 2021, где впервые был представлен украинский павильон в формате IT-экосистемы. Совместный меморандум о партнерстве открывает для нас новые горизонты сотрудничества, такие как интеграция проектов Минцифры в рамках работы нашего инновационного Хаба ФИВТ, разносторонние коллаборации, вовлечение спикеров министерства в программу лекций в Хабе и многое другое", – отметил Анатолий Бойко.

Со стороны Минцифры подписантом меморандума выступил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT-сферы Александр Борняков. По его словам, сотрудничество с учебными заведениями и общественными организациями имеет большой потенциал для дальнейшего развития человеческого ресурса и IT-направления в стране.

Анатолий Бойко и Александр Ролик – ОО
Анатолий Бойко и Александр Ролик – ОО "Развитие IT образования", Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации. / Фото: Министерство цифровой трансформации

"Люди – самая большая ценность украинской IT-отрасли, и наша задача – способствовать тому, чтобы количество талантливых IT-специалистов в Украине постоянно росло. Сейчас мы активно работаем над вопросом IT-образования совместно с МОН, учебными заведениями и бизнесом. Сегодня появился еще один партнер – ОО "Развитие IT образования". Теперь вместе мы будем реализовывать не менее крутые инициативы!" – рассказал Александр Борняков.

Он также добавил, что, по данным Opendatabot, за 9 месяцев 2021 года IT-экспорт Украины вырос на 35%. Уже сегодня страну знают в мире как крупного экспортера IT-товаров и услуг, но, подчеркнул Борняков, для дальнейшего развития необходимо сосредоточиться на наших конкурентных преимуществах.

"Сегодня реформа IT-образования является не только задачей учебных заведений, но и неотложной потребностью IT-бизнеса в Украине, без удовлетворения которой невозможно дальнейшее развитие и рост экономики, ведь мир становится все более цифровым с каждым днем. Роль государства в этом процессе очень сложно переоценить, и я рад, что сегодня мы заложили очень важную основу для дальнейшего сотрудничества науки, бизнеса и государства с целью создать успешное цифровое будущее", – добавил Сергей Мартынчук, глава представительства Cisco в Украине.

Напомним, что "Развитие IT образования" – это общественная организация выпускников ФИВТ, которая направлена ​​на развитие технологической инфраструктуры и IT-нетворка в Украине для уменьшения оттока студентов IT-специальностей за границу. Среди проектов организации – создание на базе КПИ Хаба ФИВТ, Интеллектуального Роботодрома и Смарт-парка. Партнерами "Развитие IT образования" выступают крупные украинские IT-компании, среди которых Genesis, EPAM, Luxsoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco и другие.

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