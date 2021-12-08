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Международная торговая палата: закон о временных администрациях в энергокомпании будет способствовать коррупции

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
8 декабря, 16:25
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Лишение собственников контроля над активами ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, предостерегают в lCC Ukraine
/ Фото: Flickr

Проект закона о введении временных администраций в энергокомпании создает коррупционные риски.

Об этом сообщили в lCC Ukraine (украинском комитете Международной торговой палаты), информирует "Главком".

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"Проект 3акона в том виде, в котором его опубликовало Минэнерго, превратится в инструмент вымогательства от собственников энергетических компаний или денежного вознаграждения за оставление бизнеса в покое или выполнение определенных действий, в которых собственники компаний не заинтересованы", – говорится в обращении lCC к министру энергетики Герману Галущенко.

lCC Ukraine убеждена, что закон создаст коррупционные риски, которые позволят грубо нарушать право собственности, покрывать безответственность менеджмента временных администраций и ставит участников рынка в неравное положение.

Согласно проекту закона, введение временных администраций возможно во всех энергокомпаниях, независимо от формы их собственности. Но временным администратором может быть только представитель государства, а решение о введении администрации принимает Министерство энергетики.

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В то же время значительное количество энергокомпаний находится в управлении Минэнерго, в том числе ряд облэнерго и НЭК "Укрэнерго". Каждая из перечисленных компаний является естественным монополистом на рынках распределения и передачи электрической энергии.

Поэтому Минэнерго не может вводить временное управление субъектами рынка электрической энергии, поскольку является пристрастным и может дискредитировать другие энергокомпании.

По мнению представителей Международной торговой палаты, это приведет к тому, что будет побуждать органы государственной власти умалчивать как существующие проблемы энергетических госкомпаний, так и возможные незаконные действия их управленцев. Все это снижает доверие иностранных партнеров к украинским энергокомпаниям.

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"Лишение государством собственников контроля над своими активами ухудшит инвестиционную привлекательность Украины и сделает невозможным интеграцию энергорынка Украины с европейским. Введение временных администраций на предприятиях иностранных инвесторов однозначно будет квалифицировано инвесторами как косвенная экспроприация", – подчеркивают в lCC Ukraine и рекомендуют скорректировать проект закона в соответствии с международными нормами и стандартами.

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