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Международная IT-конференция NIXMultiConf #5: иностранные бизнесмены видят в Украине надежного партнера

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5 июля, 13:17
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Событие международного уровня в мире IT вышло далеко за пределы одной отрасли и приобрело особое значение для страны

Украина – надежный европейский партнер для иностранного бизнеса даже во время войны. Доказать этот тезис смогла харьковская IT-команда NIX — один из самых многочисленных в Украине. Месяц назад в конце весны айтишники провели ежегодную конференцию NIXMultiConf #5. Громкое событие международного уровня в мире IT в мирные времена — в этом году оно вышло далеко за пределы одной отрасли и приобрело особое значение для страны.

До войны организаторы планировали провести оффлайн-конференцию и привлечь 8000 гостей — это была очень амбициозная цель. Нападение России изменило условия жизни, но не намерения команды: война лишь добавила жажды организовать ивент, несмотря на обстоятельства. NIXMultiConf #5 переместилась в онлайн и масштабировалась до размеров интернационального мероприятия с социально-экономической основой.

Проект с идейным разворотом на 180 градусов

NIXMultiConf и до войны была чрезвычайно важным событием, но преимущественно для айтишников: здесь они могли определиться с карьерными перспективами, задать вопросы профильным специалистам, обменяться опытом и провести время с единомышленниками в неформальной среде. Таким образом, NIX образовывала IT-комьюнити Украины.

Но с начала полномасштабного вторжения перед украинскими айтишниками встали вопросы другого уровня: иностранные бизнесмены должны были убедиться в способности отрасли выполнять возложенные на нее обязательства. Украина должна была доказать, что может гарантировать международным партнерам стабильность сотрудничества. Во время проведения NIXMultiConf #5 команда NIX стремилась продемонстрировать миру, что IT в стране живет и работает, даже при чрезвычайных обстоятельствах. Дополнительной миссией конференции стал сбор средств в помощь ВСУ и спасателям Украины.

Организовали конференцию в крайне сжатые сроки: от решения до первого "мы в эфире" всего три недели. За это время удалось заручиться поддержкой мировых звезд IT-отрасли и лидеров украинского бизнеса, подготовить качественные доклады собственных экспертов. А еще организовать две офлайн-студии: в Ужгороде и Будапеште.

Объединенные ради будущего

Трансляция NIXMultiConf #5 была технологически сложной, ведь гости конференции выходили в прямой эфир из разных уголков мира. Некоторые из Харькова и области, которые до сих пор находятся под обстрелами. Некоторые из Европы, США и Австралии, которые лежат в других часовых поясах.

Однако когда есть большая цель, сложности становятся вызовами. Если говорить о конференции в цифрах, она выглядит так:

  • проведено 34 часа эфира;
  • зафиксировано около 70 000 просмотров;
  • охвачено почти 15 направлений в сфере IT и бизнеса;
  • привлечены 33 спикера;
  • прочитано 31 доклад.

В этом году NIXMultiConf #5 имел незаурядный социально-политический резонанс. Ведь спикеры расширили свои сугубо технические доклады словами поддержки и восхищения украинскими айтишниками. А среди ораторов были такие всемирно известные эксперты IT-отрасли, как:

  • Алистер Коберн – соучредитель широко используемого Agile-манифеста;
  • Энтони Шоу – участник Python Software Foundation и старший архитектор программного обеспечения в Roundforest;
  • Себастиан Фельдман – ведущий технический советник компании CHECK24 Vergleichsportal;
  • Виталий Фридман – UX-дизайнер, креативный руководитель журнала Smashing Magazine.

Их искренняя надежда и готовность в следующий раз встретиться уже в оффлайне — под мирным небом Украины — добавили иностранным бизнесменам уверенность в том, что украинская IT-отрасль, несмотря на обстоятельства, остается стабильной и надежной.

NIXMultiConf #5 — это то, что украинский бизнес не ограничивается только IT

В мирное время на NIXMultiConf #5 планировалось обсуждать чисто технологические вопросы. Но в условиях войны первоочередными стали вопросы бизнес-репутации страны, надежности бизнеса и его способности выполнять обязательства перед иностранными партнерами. Речь шла обо всем украинском бизнесе, не только об IT. Поэтому команда NIX помимо прочих вынесла на обсуждение тему рисков и возможностей для предпринимателей в условиях войны.

Итак, на NIXMultiConf #5 впервые за всю историю конференции параллельно с обсуждением возможностей языков программирования прозвучали советы по инвестициям, криптовалютам и действенным путям выхода на международный рынок. А спикерами мероприятия — сугубо айтишнного раньше — на этот раз стали акулы украинского бизнеса, включая главу наблюдательного совета группы компаний Octava Capital Александра Кардакова. И среди записей конференции теперь можно найти разбор не только технологических, но и бизнес-кейсов.

Двухдневная NIXMultiConf #5 оставила после себя много обсуждений. Благодаря ей иностранные бизнесмены увидели в Украине не жертву, нуждающуюся в помощи, а равноправного партнера, достойного лучших европейских и мировых конкурентов. Вопреки всему.

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