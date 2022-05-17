Международная фармацевтическая компания глобально помогает украинцам и Украине

В "Санофи" рассказали, как продолжают заботиться о здоровье украинцев, несмотря на сверхсложные условия военного времени

Сотрудники "Санофи" во всем мире объединились, чтобы поддержать Украину

Фармацевтическая компания "Санофи в Украине" продолжает делать все от нее зависящее, чтобы обеспечивать доступ украинцев к эффективным лекарственным средствам и вакцинам, оказывать гуманитарную помощь жизненно необходимыми препаратами, продолжать клинические испытания и поддерживать сотрудников компании и их семьи, несмотря на сверхсложные условия военного времени.

С первых дней вторжения в Украину благотворительный фонд "Санофи" координирует и ускоряет предоставление гуманитарной помощи жизненно необходимыми препаратами и вакцинами для поддержки пациентов в Украине и украинских беженцев.

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На сегодняшний день были переданы 30 миллионов доз лекарственных средств для ежедневного лечения (инсулины, противоэпилептические препараты и препараты для оказания экстренной помощи), которые могут помочь 20,5 миллиона украинских пациентов. Общая сумма донаций Украины препаратами компании сейчас составляет более 21 миллион евро.

Также компания "Санофи" на глобальном уровне оказала помощь в размере 5 миллионов евро, перечисленные Красному Кресту в Украине и соседних европейских странах и направленные в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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"Санофи" продолжила клинические исследования с участием украинских пациентов, независимо от того, находятся ли они в Украине, или за ее пределами. Для поддержки таких пациентов была запущена горячая линия. Пациенты, участвующие в клинических исследованиях, могут обращаться по номеру +441223777070. Операторы владеют английским и украинским языками и представят всю необходимую информацию.

Сотрудники "Санофи" во всем мире объединились, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, и ежедневно осуществляют персональные донации в поддержку украинцев. На сегодня сумма таких пожертвований составила уже более 180 000 евро, которую "Санофи" со своей стороны удвоит.

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"Санофи в Украине" – это 350 сотрудников, преданных своему делу. Их безопасность – наш высочайший приоритет. Поэтому с первых дней войны и сейчас мы работаем над тем, чтобы все коллеги были в безопасности, хотя бы относительно, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать тех сотрудников, которые оказались в сложных обстоятельствах.

Компания обязалась выплачивать заработную плату в полном объеме в течение следующих 12 месяцев, вне зависимости от обстоятельств, а также в течение следующих шести месяцев предоставлять дополнительную материальную помощь. Также сотрудники и их родные получают психологическую помощь в рамках специальной программы поддержки, для них организуются вебинары и лекции о том, как действовать в кризисных ситуациях, как помочь справиться со стрессом и т.д.

Сотрудники компании, в свою очередь, активно приобщаются к волонтерским инициативам как в Украине, так и за рубежом – помогают оставшимся без крова и еде, покупают снаряжение для военных, ведут борьбу на информационном фронте и тому подобное. Поскольку большинство сотрудников "Санофи" – это люди с высшим медицинским образованием, они помогают с сортировкой лекарств, поступающих в Украину, в том числе и на складах Министерства охраны здоровья Украины.

Мы надеемся, что эта война закончится как можно скорее. Мы будем и дальше играть свою роль в поддержке наших сотрудников, а также людей и пациентов в Украине, пока это будет нужно.