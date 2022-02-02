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Метинвест опровергает занижения налоговых обязательств

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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2 февраля, 16:27
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Налоговые органы официально предоставили информацию об отсутствии какого-либо налогового долга у группы, сообщает Метинвест

Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности. Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии.

Компании также не была предоставлена информация об основаниях для утверждения, что существует некая недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Только в 2021 году группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

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Однако, несмотря на эти факты, на предприятиях группы были проведены обыски, совершенные с существенными нарушениями законодательства. В частности, обыски были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обыски были проведены частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях. Правоохранительными органами блокировалась видеофиксация следственных действий со стороны адвокатов компании. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке.

Поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля и, вероятно, свидетельствует о том, что настоящей целью организованных обысков было не обнаружение вещей или документов, связанных с расследованием, а исключительно устрашение и притеснение бизнеса.

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Как сообщалось, вчера на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Напомним, в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

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Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

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