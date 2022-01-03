Металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов

Ухудшение качества услуг "Укрзализныци" дорого обходится предприятиям

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С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода, принадлежащая DCH Александра Ярославского, остановила свою работу из-за нерентабельности продукции, на стоимость которой повлияло ухудшение качества услуг "Укрзализныци" и стоимость энергоносителей. Об этом сообщил источник на предприятии, пишет "Главком".

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", – говорится в сообщении.

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Точных сроков простоя еще нет, но остановка предполагается от одного месяца.

Напомним, "Укрзализныця" в 2022 году уже повысила стоимость грузовых перевозок. В целом за последние пять лет стоимость услуг перевозчика выросла более чем на 200%. Эксперты отмечали: постоянное повышение тарифов приведет к падению объемов перевозок.

Параллельно компания инициировала ограничение сроков службы вагонов, из-за чего в ближайшие годы может быть списано более 70 тыс. вагонов. Это в свою очередь приведет к резкому дефициту подвижного состава и коллапсу на рынке перевозок.

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Как сообщали СМИ, ранее ряд предприятий уже жаловались на ухудшение услуг "Укрзализныци", что приводит к убыткам. Так, ГП "Артемсоль" направило премьеру Денису Шмыгалю письмо, в котором жаловалось на то, что "Укрзализныця" не предоставляет предприятию законтрактованное количество вагонов. В то же время стоимость этих вагонов выросла в разы.

В свою очередь, объединение предприятий "Укрметаллургпром" обращалось с письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на тарифную политику "Укрзализныци".

Промышленники предупреждали: постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки на фоне ухудшения качества логистических услуг приведет к остановке предприятий и сокращению производства. И в результате вместо получения дополнительных средств перевозчик потеряет часть доходов.

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Напомним, скорость доставки грузов по железной дороге этой осенью была наихудшая за три года.

Промышленники и аграрии призвали Владимира Зеленского отменить списание вагонов по возрасту.

Также Федерация работодателей транспорта призвала Минюст не согласовывать приказ о списании грузовых вагонов по возрасту.