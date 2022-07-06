Мегабанк еще можно спасти: что известно о ликвидации харьковского банка

Ликвидация банка может выйти за правовое поле и нанести государству немалые убытки

7 июля истекает срок, который Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил для достижения договоренностей между кредиторами и учредителями о возможном возрождении АО "Мегабанк", а также сроке подачи конкурсных предложений от инвесторов. Однако дальнейшая ликвидация банка может выйти за правовое поле и нанести государству немалые убытки.

Предыстория

Нацбанк признал неплатежеспособным харьковский "Мегабанк" еще в начале июня. С этого времени банк оказался под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, начавшего процесс вывода его с рынка.

7 июня Фонд приступил к приему заявок от потенциальных инвесторов. Инвесторам предлагаются четыре способа вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

"Карточный домик" от НБУ

Ситуация с харьковским "Мегабанком" нетипична для банковской системы. Во-первых, "Мегабанк" является первым банком, который Нацбанк решил вывести с рынка во время войны. Во-вторых, ликвидация банка может выйти за правовое поле и оказаться незаконной.

Причиной такой ситуации является судебный спор между представителями банка и регулятором.

Так, по словам председателя наблюдательного совета и правления АО "Мегабанк" в 2015-2021 гг. Алексея Яценко, решение, на основании которого "Мегабанк" был признан сначала проблемным, а затем неплатежеспособным, полностью базируется на внеплановой проверке НБУ, которую суд первой инстанции признал незаконной.

То есть ситуация с банком выглядит следующим образом:

К категории неплатежеспособных НБУ относит "Мегабанк" из-за невыполнения плана мер, которые банк должен был осуществить после попадания в категорию проблемных.

К категории проблемных банк был отнесен из-за невыполнения письменного требования НБУ, которое было направлено по результатам внеплановой проверки.

О том, что АО "Мегабанк" не было отнесено к категории неплатежеспособных в связи с невозможностью выполнять свои обязательства, говорит и первый заместитель председателя правления АО "Мегабанк" Александр Лащенко.

По его словам, банк попал в эту категорию именно из-за невыполнения плана урегулирования в соответствии с действующим законодательством, сформированным по результатам инспекционной проверки.

Вышеупомянутая внеплановая проверка прошла в банке осенью 2021-го. Осознавая, что проверка прошла с нарушениями, менеджмент решил обжаловать ее в судебном порядке.

В преддверии полномасштабной войны, 22 февраля, Харьковский окружной административный суд подтвердил незаконность проверки, но из-за активных боевых действий на территории Харьковщины в законную силу это решение пока не вступило.

Это произошло из-за того, что стороны не были ознакомлены с полным текстом решения суда. Однако 1 июля представители АО "Мегабанк" получили полный текст документа. Согласно закону, с полным текстом решения должны ознакомиться и представители Нацбанка.

"При наличии этого решения, вся построенная Нацбанком конструкция по признанию "Мегабанка "сначала проблемным, а затем неплатежеспособным, разрушается как карточный домик", – добавляет Алексей Яценко.

По его словам, после ознакомления сторон с судебным решением у Нацбанка есть 30 дней на подачу апелляционной жалобы, а если регулятор не сделает этого, решение суда вступит в юридическую силу.

Это может произойти и в случае подачи апелляции – если аргументы Нацбанка окажутся неубедительными для суда второй инстанции.

Представители банка полностью уверены, что судебное решение вступит в юридическую силу. Это только вопрос времени.

По словам Алексея Яценко, если решение первой инстанции все же вступит в юридическую силу, оно отменит все дальнейшие решения, которые принимал НБУ по деятельности "Мегабанка". В частности, речь идет и о признании банка неплатежеспособным.

"Стоит отметить, что такая ситуация приведет к убыткам, ведь именно государство вынуждено будет отреагировать на жалобы и заявления всех клиентов, в частности юридических лиц, которые пока не защищены Фондом гарантирования, и компенсировать средства на их счетах. Это идет в разрез с задачами, которые сейчас есть у Фонда и Нацбанка, – найти наименее затратный для государства способ вывода банка с рынка", – рассказал Алексей Яценко.

Так, по словам основателя и основного акционера банка Виктора Субботина, ликвидация банка нанесет убытки на 1,5 млрд гривен для АО "Укрэнергомашины" (УЭМ, Харьков) и ставит под угрозу выполнение контрактов предприятия с АО "Укргидроэнерго" по модернизации гидроэлектростанций (ГЭС) Днепровского каскада.

Также 469 млн гривен потеряет Министерство финансов Украины.

Есть ли выход?

Чтобы не допустить такой ситуации, учредитель банка Виктор Субботин обратился к государственным институтам с предложением сесть за стол переговоров и найти верное решение для государства.

"Я обращаюсь в Фонд гарантирования, Национальный банк, Министерство финансов осторожно подойти к этому делу и найти государственное решение, которое не повлечет миллиардные убытки", – отметил Виктор Субботин во время пресс-конференции 5 июля.

Чтобы избежать такой ситуации, по мнению представителей "Мегабанка", сейчас важно продлить сроки приема заявок от потенциальных инвесторов (заявки принимаются Фондом гарантирования до 7 июля) и приостановить процедуру вывода банка с рынка на срок подачи апелляционного обращения.

По словам Виктора Субботина, сегодня у регулятора есть правовая возможность принять эти "критически важные решения" и продлить срок приема заявок от инвесторов до 23 июля.

Это время необходимо для того, чтобы сделать правильные шаги и спасти АО "Мегабанк". К тому же, по словам Алексея Яценко, в этом вопросе у руководства банка есть наработки.

"У нас есть план урегулирования ситуации, который поможет избежать убытков для государства и сейчас сотрудничаем с потенциальными инвесторами. Но для таких решений нужно время. К тому же, есть решение суда первой инстанции, которое нельзя игнорировать. Необходимо использовать все возможности, чтобы сохранить учреждение, где сегодня работают более 1000 человек, а также найти более выгодный вариант для государства", – подытожил Алексей Яценко.

Кроме того, последовательные действия по вопросу сохранения "Мегабанка" помогут сохранить бизнес предпринимателей, которых годами обслуживал банк. В частности, речь идет о предприятии "Укрэнергомашины", где сейчас работает более 5000 человек и которое играет важную роль в укреплении энергонезависимости страны.