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Литовская сеть супермаркетов раздала украинцам продукты на более чем 1 млн евро

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 мая, 10:27
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С первых дней войны NOVUS развернула активную благотворительную деятельность
Продовольственная гуманитарная помощь для украинцев / Фото: NOVUS, Коллаж: Сегодня
Продовольственная гуманитарная помощь для украинцев / Фото: NOVUS, Коллаж: Сегодня

С первых дней войны литовская сеть супермаркетов NOVUS развернула активную благотворительную деятельность, приступив к раздаче товаров первой необходимости возле магазинов.

"Конец февраля стал временем для неотложных решений и действий. Мы видели растерянность и тревогу среди людей, и первоочередным шагом стала консолидация наших усилий для помощи украинцам", – делится бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

Тогда тысячи жителей Киева получали продукты в нескольких районах столицы. Это было первым шагом для поддержки населения, затем объемы помощи расширялись за пределы магазинов. Усилия решили сконцентрировать именно на людях, оставшихся в эпицентре событий в Украине.

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"Важнейшими миссиями нашей сети за последние два месяца стали успокоить украинцев наличием необходимых товаров в магазинах, а также поддержать продуктами наиболее уязвимую часть населения, которая не имеет возможности позаботиться о себе самостоятельно. В Литве был основан благотворительный фонд Food for Ukraine, с которым мы бок о бок закупаем продукты и находим единомышленников-филантропов среди литовского и европейского бизнеса, чтобы как можно больше помощи оказать населению Украины, где NOVUS работает более двенадцати лет, а лично я – уже больше двадцати пяти", – делится бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

За время войны компания смогла сделать большой шаг навстречу народу Украины. 175 000 продуктовых наборов были переданы семьям, детям, пожилым людям, людям с инвалидностью, эвакуированным людям, приехавшим из городов, где были или ведутся активные боевые действия, всем, кто находится в крайне затруднительном положении. Один такой набор, в свою очередь, это возможность жить и питаться одинокому человеку неделю. Продукты развозят по районам столицы, территориальным центрам социального обслуживания, а также в самые отдаленные уголки Киевской области, где люди пережили оккупацию.

"Мы видели боль в глазах людей, потерявших что-то важное во время войны… Или кого-то… И видели радость на их лицах, когда они понимали, что не остались брошенными и забытыми. Мы стремимся облегчить их жизнь, чтобы люди понимали – о них помнят и заботятся", – говорят в сети.

К поддержке Украины приобщаются небезразличные европейцы, искренне сочувствующие люди – они перечисляют средства, которые позволяют покупать еще больше продуктов для гуманитарных наборов. Присоединяются сети супермаркетов Европы, производители продуктов питания как украинские, так и европейские. Все, кто не может оставаться в стороне.

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Уже два месяца грузовые машины с десятками тонн еды еженедельно поступают в Украину, чтобы обеспечить страну продуктами.

"Сейчас объем предоставленной помощи превысил 1 000 000 евро. Это непременно стоит всех ежедневно прилагаемых усилий. Ведь Украина – наш второй дом. Страна, которой мы гордимся, разделяем ее печали и верим в ее успешное безоблачное будущее. Без всяких сомнений мы продолжим тот путь, который избрали – быть рядом с украинцами в хорошие времена и трудные. Сейчас тот период, когда мы должны проявить человечность, сплоченность и прилагать все усилия, чтобы помочь украинцам выдержать нелегкие испытания", – делится бенефициар сети NOVUS Раймондас Туменас.

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"Наша основная цель – хотя бы немного избавить от страхов людей, дать надежду на то, что завтра у них будет дома еда. Сейчас мы должны проявить всю человечность и поддержку, чтобы быть рядом с Украиной в трудные времена. NOVUS и фонд Food for Ukraine объединяет бизнес и людей, чтобы общими усилиями помочь выстоять Украине. Украина – большая страна, Литва – маленькая, но у нас большие сердца и мы от всей души делаем все, что в наших силах ради украинцев. Мы видим из фотоотчетов полные надежды и благодарные глаза пожилых людей, и это мотивирует нас идти дальше и работать еще больше. Мы благодарны партнерам, приобщившимся к гуманитарной помощи, а также людям, которые помогают доставлять эти продукты нуждающимся и одиноким людям домой – обществу Красного Креста Украины, исполнительным органам Киевского городского совета за плодотворное сотрудничество", – говорит руководитель фонда Food for Ukraine Нериус Удренас.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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