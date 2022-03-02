Linkos Group перечислила 25 млн грн Вооруженным Силам Украины

Сегодня IT-компания Linkos Group, разработчик программы для бухгалтеров Медок, перечислила 25 млн грн на счет Вооруженных Сил Украины

Фото: ВСУ

"Победить мы можем только вместе. Каждый — чем может. Наша армия шестые сутки подряд отражает атаку врага. Низкий поклон нашим отважным ребятам, находящимся сейчас в рядах Вооруженных Сил Украины. Мы перечисляем 25 млн грн, это очень большие для нашей компании средства, и призываем: бизнес, объединяемся! Мы обязательно победим! Все будет Украина!" – прокомментировали Алеся Белоусова, СЕО Linkos Group и Олеся Линник, основательница Linkos Group.