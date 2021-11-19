Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Kyivstar Returnship: новый курс по возвращению в профессию

Актуально
19 ноября, 11:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стартовал третий этап программы "Киевстар", которая учит, как восстановить карьеру или изменить направление деятельности

В ноябре 2021 года стартовал третий этап программы Kyivstar Returnship. Более 300 специалистов начали путь восстановления карьеры или освоения новой отрасли. 15 из них – как стажеры Returnship, остальные – как слушатели программы "Знову вКУРСі", которая в этом году стала одним из направлений проекта.

Returnship – первая и единственная в Украине комплексная программа по возвращению в профессию специалистов с большим перерывом в работе и людей, желающих кардинально изменить направление деятельности. Эта инициатива "Киевстар" направлена ​​на борьбу с возрастной дискриминацией на рынке труда. Участники проходят тренинги, обучение, в том числе по личностному развитию, получают доступ ко всем образовательным платформам компании. Они усваивают современные компьютерные программы и мобильные приложения, участвуют в проектах компании, интегрируются в бизнес-процессы, становятся участниками корпоративных мероприятий.

"В этом году мы получили 500 заявок, больше всего из которых поступили по направлениям "Маркетинг", "HR" и "ІТ". Более 50% анкет поступило от кандидатов в возрасте 30-40 лет, – говорит Светлана Кончанина, начальник департамента по привлечению и развитию талантов "Киевстар" и куратор проекта Returnship. – Поскольку в прошлом году мы имели высокий спрос на участие в программе, мы решили расширить ее обучением "Знову вКУРСі", – это три недели лекций, направленных на успешное прохождение рекрутингового процесса. По этому направлению мы получили 430 заявок".

За два года действия программы выпускниками стажировки стали 24 специалиста, 11 из них получили приглашение продолжить карьеру в "Киевстар". В этом году стажировка будет проходить в следующих подразделениях: бизнес-подразделении ІТ; дирекции по персоналу; бизнес-подразделении корпоративного рынка; маркетинга; дирекции по развитию новых направлений бизнеса. Выпуск стажеров 2021 года состоится через 4 месяца, в марте. До этого момента стажеры официально оформляются в штат и получают зарплату.

Также в "Киевстар" действует программа стажировки для студентов: STARt Yourself. Студенты могут укрепить на практике знания, полученные в учебных заведениях, реализовать собственные идеи. Работают "младшие" стажеры по гибкому графику, совмещая работу с учебой. Кроме того, для сотрудников компании действует система непрерывного обучения и повышения квалификации, поощрения и продвижения коллектива, вовлечение в управление инновациями и операционными процессами.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Подготовка к Новому году? Фантастические звери покидают Офис президента (фото, видео) Игорь Серов · Ведущий обозреватель Сегодня
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
София Зиновьева "Не давайте Путину денег!" В Польше предупредили об опасности "Северного потока – 2" София Зиновьева · Редактор раздела "Деньги"
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

124 481

заболело за неделю в Украине

-15%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Вакцинация
По состоянию на 18 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
9 448 782
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 657 190
Всего введенных доз 22 105 972
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

56949.61

Cardano (ADA)

1.81

Bitcoin Cash (BCH)

563.68

Ethereum Classic (ETC)

50.12

Litecoin (LTC)

211.93

Theta (THETA)

6.2

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять