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Курс на победу – Meest China во время войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 июня, 13:17
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Компания возобновила доставку товаров из Китая, которая была приостановлена с начала войны
Совладелец Meest China Вячеслав Лысенко (слева)
Совладелец Meest China Вячеслав Лысенко (слева)

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей возвращаться в обычный режим и запускать украинскую экономику. Несмотря на опасность, общество объединилось, чтобы защищать Украину на всех фронтах, в том числе и на экономическом. Поэтому вместе со всеми курс на победу взяла компания Meest China, возобновила доставки из Китая для содействия украинской экономике и активной помощи ВСУ.

С начала войны миллионы украинцев потеряли не только работу, но и свои дома и стали беженцами. Десятки тысяч бизнесов, предприятий утрачены навсегда или остановлены на неопределенный срок. И даже в такое нелегкое для Украины время многие предприниматели, компании продолжают и возобновляют свою работу.

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Доставка от людей к людям

Компания Meest China первая возобновила доставку из Китая, которая была приостановлена с начала войны.

Главной целью компании стало продолжать доставлять товары из Китая быстро и безопасно, сохранить рабочие места и не дать врагу обогатиться за счет нашего труда. Было принято решение немедленно остановить транзит через Россию и Беларусь, начать быстро перенастраивать логистику и расширять список стран доставки в Украину, Узбекистан, Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Венгрию.

Таким образом, компания поставила для себя новый вектор к победе – обеспечить оперативную доставку первоочередных товаров, которые сегодня невозможно найти в Украине из-за прекращения работы магазинов. К их числу относятся товары для восстановления страны, которые жизненно необходимы уже сейчас.

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Курс на помощь фронту

Кроме активации бизнес-процессов совладелец Meest China Вячеслав Лысенко сотрудничает и помогает армии с первых дней войны. Объединившись с единомышленниками крупных бизнесов, на фронт уже передали несколько партий авто для защитников.

"Уже сегодня эти пикапы поедут на передовую. От себя лично, от бизнеса делаем свою работу, чтобы наши герои могли делать свою. Слава Украине!" – отметил Вячеслав.

Сегодня экономика Украины должна работать, ведь без нее украинцы не смогут создать надежный тыл для армии, ежедневно отражающей вражеские атаки и защищающей страну ценой собственной жизни. Поэтому поддержка бизнеса, его быстрая адаптация к новым реалиям жизни имеют невероятную значимость и важность для победы Украины в этой войне.

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