Крупнейший маркетплейс Украины Prom.ua работает

Каждый день продавцы со всей Украины отправляют тысячи заказов

Количество заказов на Проме достигло 20% довоенного уровня. Каждый день продавцы со всей Украины отправляют тысячи заказов. Чаще покупают корм для домашних животных, детское питание, подгузники, военную и туристическую амуницию.

Предприниматели Prom держат свой фронт — по возможности работают и отправляют товары, которые можно безопасно отправить туда, где открываются отделения Новой Почты, Укрпочты и Justin. На сайтах логистов каждый день обновляется информация о работе отделений.

Сегодня заказывают на Проме в основном непортящиеся продукты и военные товары. Покупают корм для кошек и собак, детское питание, подгузники, туристические и военные принадлежности: ремни, перчатки, термобелье, спальные мешки, обувь, бронежилеты и т.д. Нужны также комплектующие для ноутбуков и телефонов. Есть спрос на шампунь.

Денис Горовой, соучредитель и CEO Prom.ua

"От всей команды Prom.ua мы благодарим предпринимателей и логистов за то, что сегодня и каждый день они делают невозможно возможным, обеспечивают достойный тыл для победы. Мы отдаем себе отчет в нашей огромной ответственности, видим, что Промом пользуются волонтеры для закупки всего необходимого. Мы сделаем все, чтобы в дальнейшем работать на благо страны", – сказал Денис Горовой, соучредитель и CEO Prom.ua.

Сейчас команда маркетплейса работает над тем, чтобы выделить продавцов и товары, которые точно можно заказать и получить по почте. А пока просим покупателей перед тем как делать заказ: