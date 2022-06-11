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Крепости и бронеколпаки: как Запорожье готовится к обороне города

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 июня, 14:54
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Рассказываем, как компания Метинвест помогает Запорожью подготовиться к обороне
Запорожье активно готовится к обороне города
Запорожье активно готовится к обороне города / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Запорожье активно готовится к обороне, ведь линия фронта сейчас находится в 40-50 км от города. В этом ему активно помогает компания Метинвест: создает укрытия и специальные бронеколпаки для защиты бойцов.

"Запорожсталь помогает военным в строительстве укреплений и фортификационных сооружений, которые помогают защищать город. Сейчас у нас есть определенная безопасность с точки зрения артиллерийских обстрелов, но остается опасность ракетных обстрелов", – рассказал генеральный директор завода Запорожсталь Александр Мироненко.

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"Для того чтобы обезопасить наших военных, мы помогаем бронеколпакам — это новый вид укреплений, который производится из железа. Мы согласовали с военными и произвели первую партию таких колпаков, порядка 10 штук, и уже отправили их на передовую", – добавил он.

Также, по его словам, предприятие продолжает снабжать бойцов средствами защиты — бронежилетами и касками.

"Мы уже произвели на запорожских предприятиях около 12 тысяч бронежилетов, которые ушли нашим военным, и продолжаем наращивать их производство. Также компания Метинвест закупает каски для бойцов. То есть мы работаем не только на экономическом фронте, но и помогаем нашим воинам защищать Украину", – подчеркнул Мироненко.

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Как известно, за 100 дней войны на проекты помощи Украине компания Метинвест Ахметова и Новинского направила более 1,5 млрд грн. Помощь охватила сразу несколько направлений: гуманитарная помощь мирным жителям, обеспечение амуницией и военными принадлежностями защитников, поддержка национальной экономики, а также адаптация сотрудников, эвакуировавшихся с горячих точек на более безопасные территории.

Раньше мы рассказывали, что украинские воины получили амуницию для обороны страны, а также писали, как Украина борется с воровством зерна и металла.

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