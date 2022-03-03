Корпорация "Биосфера" оперативно развернула ряд мероприятий, направленных на помощь стране

С каждым днем действия компании масштабируются, чтобы оказать максимальную помощь тем, кто в ней нуждается

"Сейчас так получилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте", – недавно в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Мы поддерживаем борьбу украинского народа за свободу и стремимся в это важное для всех нас время быть полезными, чтобы приблизить победу!

Корпорация "Биосфера" оперативно развернула ряд мер, направленных на помощь стране, а именно:

Мероприятия для сотрудников

В Украине в "Биосфере" сейчас работает более двух тысяч сотрудников. Мы обеспечили максимальную безопасность для каждого: создан внутренний канал связи корпорации, куда направляются любые оперативно обрабатываемые запросы, например, организация эвакуации из опасных мест, помощь с переездом за границу, психологическая помощь и т.д. Наш польский филиал помогает прибывшим в Польшу: расселяет, координируется с посольством и т.д. Мы на связи с нашими командами 24/7, ведь в такие времена очень важно поддерживать друг друга.

Волонтерская работа

Создан волонтерский штаб из сотрудников, в котором сейчас более двухсот человек. Волонтерский штаб Днепра собирает помощь со всего города, сортирует и распределяет продукцию в разные регионы по необходимости.

Благотворительность

Корпорация "Биосфера" активно обеспечивает своей продукцией благотворительные и волонтерские организации, детские дома и больницы, волонтеров, которые развозят еду украинским защитникам.

Очаги безопасности и заботы

В центральном офисе корпорации "Биосфера" в Днепре, а также на производственном комплексе укомплектованы специальные укрытия, которые снабжены всем необходимым: одеялами, матрасами, водой и т.д. Оперативно организованы места для беженцев из Харькова и Днепра на заводах корпорации в Днепре и Летичеве.

Все эти мероприятия были осуществлены в начале военных действий и с каждым днем масштабируются, чтобы оказать максимальную помощь нуждающимся. Корпорация "Биосфера" будет и дальше делать все возможное, чтобы приблизить победу и достичь мира на нашей земле!