"Копилка" от Альфа-Банка: 7% годовых и до 250 000 гривен на мечту

В цифровом банке Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина появился онлайн-сервис для накоплений – что можно себе позволить с "Копилкой"

Мечты и цели сбываются быстрее, если их правильно планировать – формулировать, записывать и откладывать на них деньги. Конечно, можно достать бабушкину копилку и бросать в нее сдачу на свою мечту, а можно подойти к накоплению более современно и складывать свободные деньги в цифровую копилку.

Такой онлайн-сервис для накоплений – "Копилка", запустился в цифровом банке Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина. В ней средства будут еще и приумножаться – ведь будут начисляться проценты и разыгрываться осуществление мечты.

Каждый клиент банка может открыть свою "Копилку" в мобильном приложении Sense, создать собственную мечту или цель и начать копить на нее, получая 7% годовых в гривне на отложенные средств.

А те, кто с 17 января до 17 марта 2022 создаст конкретную мечту в "Копилке" и накопит на нее от 500 грн, смогут автоматически принять участие в розыгрыше и выиграть ее реализацию (максимальная сумма розыгрыша – 250 000 гривен)!

Почему удобно накапливать в банковской копилке?

Вы приумножаете отложенные средства, ведь на них начисляется 7% годовых.

Можно создать сколько угодно "Копилок", под каждую мечту или цель отдельно.

Вы можете самостоятельно настроить регулярное пополнение "Копилки" ежедневно или ежемесячно на выбранные суммы.

Вы можете контролировать, как растут ваши сбережения, и отслеживать начисление процентов в истории платежей в цифровом банке Sense SuperApp.

Можно самостоятельно пополнять "Копилки" с карты Альфа-Банка или других банков в удобное для вас время.

В любое время вы сможете закрыть "Копилки" и перевести средства с них на свой карточный счет.

Как начать копить?

В разделе "Мои продукты" цифрового банка Sense SuperApp найдите "Мои копилки" и откройте собственную.

Создайте свою цель-мечту (или сразу несколько!) и начинайте собирать на нее деньги.

Выбирайте одну из предложенных сумм или устанавливайте собственную сумму для накоплений и периодичность, с которой будете ее откладывать.

Пополняйте самостоятельно "Копилку" в удобное для вас время.

Ставить перед собой цели и мечтать о большем – это не только помогает сосредоточиться на важных для вас вещах, но и может привлечь удачу. Возможно, именно вы станете тем счастливчиком, который выиграет реализацию своей мечты!

Акция проводится на территории Украины, за исключением территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также ряда населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей (согласно Перечню населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Украины от 07.11.2014 г. №1085-р (с изменениями и дополнениями).