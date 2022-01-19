"Копилка" от Альфа-Банка: 7% годовых и до 250 000 гривен на мечту

Мечты и цели сбываются быстрее, если их правильно планировать – формулировать, записывать и откладывать на них деньги. Конечно, можно достать бабушкину копилку и бросать в нее сдачу на свою мечту, а можно подойти к накоплению более современно и складывать свободные деньги в цифровую копилку.
Такой онлайн-сервис для накоплений – "Копилка", запустился в цифровом банке Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина. В ней средства будут еще и приумножаться – ведь будут начисляться проценты и разыгрываться осуществление мечты.
Каждый клиент банка может открыть свою "Копилку" в мобильном приложении Sense, создать собственную мечту или цель и начать копить на нее, получая 7% годовых в гривне на отложенные средств.
А те, кто с 17 января до 17 марта 2022 создаст конкретную мечту в "Копилке" и накопит на нее от 500 грн, смогут автоматически принять участие в розыгрыше и выиграть ее реализацию (максимальная сумма розыгрыша – 250 000 гривен)!
Почему удобно накапливать в банковской копилке?
- Вы приумножаете отложенные средства, ведь на них начисляется 7% годовых.
- Можно создать сколько угодно "Копилок", под каждую мечту или цель отдельно.
- Вы можете самостоятельно настроить регулярное пополнение "Копилки" ежедневно или ежемесячно на выбранные суммы.
- Вы можете контролировать, как растут ваши сбережения, и отслеживать начисление процентов в истории платежей в цифровом банке Sense SuperApp.
- Можно самостоятельно пополнять "Копилки" с карты Альфа-Банка или других банков в удобное для вас время.
- В любое время вы сможете закрыть "Копилки" и перевести средства с них на свой карточный счет.
Как начать копить?
- В разделе "Мои продукты" цифрового банка Sense SuperApp найдите "Мои копилки" и откройте собственную.
- Создайте свою цель-мечту (или сразу несколько!) и начинайте собирать на нее деньги.
- Выбирайте одну из предложенных сумм или устанавливайте собственную сумму для накоплений и периодичность, с которой будете ее откладывать.
- Пополняйте самостоятельно "Копилку" в удобное для вас время.
Ставить перед собой цели и мечтать о большем – это не только помогает сосредоточиться на важных для вас вещах, но и может привлечь удачу. Возможно, именно вы станете тем счастливчиком, который выиграет реализацию своей мечты!
Акция проводится на территории Украины, за исключением территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также ряда населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей (согласно Перечню населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Украины от 07.11.2014 г. №1085-р (с изменениями и дополнениями).
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