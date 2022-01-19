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"Копилка" от Альфа-Банка: 7% годовых и до 250 000 гривен на мечту

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19 января, 16:22
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В цифровом банке Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина появился онлайн-сервис для накоплений – что можно себе позволить с "Копилкой"

Мечты и цели сбываются быстрее, если их правильно планировать – формулировать, записывать и откладывать на них деньги. Конечно, можно достать бабушкину копилку и бросать в нее сдачу на свою мечту, а можно подойти к накоплению более современно и складывать свободные деньги в цифровую копилку.

Такой онлайн-сервис для накоплений – "Копилка", запустился в цифровом банке Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина. В ней средства будут еще и приумножаться – ведь будут начисляться проценты и разыгрываться осуществление мечты.

Каждый клиент банка может открыть свою "Копилку" в мобильном приложении Sense, создать собственную мечту или цель и начать копить на нее, получая 7% годовых в гривне на отложенные средств.

А те, кто с 17 января до 17 марта 2022 создаст конкретную мечту в "Копилке" и накопит на нее от 500 грн, смогут автоматически принять участие в розыгрыше и выиграть ее реализацию (максимальная сумма розыгрыша – 250 000 гривен)!

Почему удобно накапливать в банковской копилке?

  • Вы приумножаете отложенные средства, ведь на них начисляется 7% годовых.
  • Можно создать сколько угодно "Копилок", под каждую мечту или цель отдельно.
  • Вы можете самостоятельно настроить регулярное пополнение "Копилки" ежедневно или ежемесячно на выбранные суммы.
  • Вы можете контролировать, как растут ваши сбережения, и отслеживать начисление процентов в истории платежей в цифровом банке Sense SuperApp.
  • Можно самостоятельно пополнять "Копилки" с карты Альфа-Банка или других банков в удобное для вас время.
  • В любое время вы сможете закрыть "Копилки" и перевести средства с них на свой карточный счет.

Как начать копить?

  • В разделе "Мои продукты" цифрового банка Sense SuperApp найдите "Мои копилки" и откройте собственную.
  • Создайте свою цель-мечту (или сразу несколько!) и начинайте собирать на нее деньги.
  • Выбирайте одну из предложенных сумм или устанавливайте собственную сумму для накоплений и периодичность, с которой будете ее откладывать.
  • Пополняйте самостоятельно "Копилку" в удобное для вас время.

Ставить перед собой цели и мечтать о большем – это не только помогает сосредоточиться на важных для вас вещах, но и может привлечь удачу. Возможно, именно вы станете тем счастливчиком, который выиграет реализацию своей мечты!

Акция проводится на территории Украины, за исключением территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также ряда населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей (согласно Перечню населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Украины от 07.11.2014 г. №1085-р (с изменениями и дополнениями).

АО "Альфа-Банк". В Государственном реестре банков № 158. Лицензия НБУ № 61 от 05.10.2011. Все виды банковских услуг

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