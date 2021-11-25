Компания "Фармак" усиливает присутствие на международном рынке и открывает представительство во Вьетнаме

Продолжается трансформация украинской компании "Фармак" в международную компанию

Компания "Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины* и один из крупнейших украинских экспортеров лекарственных средств – открыла представительство во Вьетнаме.

Продукция украинского производителя экспортируется более чем в 45 стран ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. На рынке Вьетнама лекарственные средства производства "Фармак" представлены с 2007 года. Реализацию препаратов компания осуществляла через локальных дистрибьюторов.

В целом на вьетнамском рынке продается около 25 лекарственных средств компании. Значительная часть из них приходится на группу препаратов для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В настоящее время лекарственные средства "Фармак" доступны на полках аптечных сетей, а также закупаются на локальных тендерах медицинскими учреждениями. Еще около 30 препаратов находятся на регистрации, процедура которой во Вьетнаме занимает от двух до трех лет.

"Вьетнам провел достаточно эффективную медицинскую реформу и усилил контроль за оборотом лекарственных средств. Хотя некоторые фармацевтические компании покинули рынок, для "Фармак" законодательная прозрачность, наоборот, стала толчком для продолжения экспансии этого региона. Мы долго проводили аудит потенциала рынка и решили укреплять здесь свои позиции", – комментирует исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

В этом году "Фармак" также открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах и нарастил поставки в Мексику, а сейчас готовится к проверке на соответствия FDA для выхода на рынок США. В 2020 году компания увеличила экспортные поставки на 40%. Таким образом, председатель наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская утвердила новую стратегию развития предприятия, которая предусматривает трансформацию украинской компании в международную.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research по состоянию на октябрь 2021 года.