Компания "Фармак" приняла участие в международной фармацевтической выставке в Милане

Лидеры мирового фармацевтического рынка обменялись опытом и расширили бизнес-связи

Недавно представители украинской компании "Фармак" вернулись из Италии, где представляли предприятие на международной выставке CPhI.

CPhI (Convention of Pharmaceutical Ingredients) – это выставка фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которая проходит по всему миру – от Японии, Китая, Индии до Южной Америки. Ее основная цель – объединение лидеров мирового фармацевтического рынка, налаживание связей и укрепление деловых отношений. Ежегодно CPhI посещают более 100 000 представителей фармацевтической отрасли.

Для участия в выставке CРhI компания должна отвечать стандартам международного уровня. В настоящее время продукция "Фармак" экспортируется более чем в 40 стран ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. В 2021 году каждая третья упаковка препаратов компании отправлялась на иностранные рынки. Следует отметить, что предприятие имеет не только национальный сертификат GMP (Good Manufacturing Practice), но и сертификацию европейских регуляторных органов, что позволяет компании наращивать экспортный потенциал и реализовывать продукцию на рынках с особо жесткими требованиями к качеству и безопасности лекарственных средств.

Участники выставки отметили, что, вопреки тяжелому пандемическому периоду, встречи прошли продуктивно и компании-участницы получили возможность укрепить связи с международными партнерами и поставщиками в стратегически важных направлениях.

"Для всего фармацевтического сообщества CPhI – значимое событие, позволяющее не только расширить бизнес-связи, но и обменяться опытом с иностранными коллегами. Я горжусь нашей командой, которая достойно представила компанию "Фармак" и украинский рынок фармацевтики. Надеюсь, что к участию в CPhI 2022, которая состоится во Франкфурте, мы сможем реализовать все наши амбициозные планы, чтобы и дальше укреплять позиции на международной арене", – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор компани "Фармак".

В целом во время проведения CРhI были представлены более 2000 экспонатов и приняты 40 000 посетителей.