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Компании-посредники зарабатывают 12 млн долларов в месяц на импорте электроэнергии из Беларуси, – Кучеренко

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 февраля, 15:27
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Украина продолжает импорт электроэнергии из Беларуси в условиях профицита на рынке и работы "Энергоатома" максимальным количеством блоков, заявил нардеп
/ Фото: flickr.com

На импорте электроэнергии из Республики Беларусь компании-посредники зарабатывают 30% от стоимости поставок, или свыше 12 млн долларов в месяц.

Об этом народный депутат Алексей Кучеренко заявил в эфире канала "Украина 24", пишет Obozrevatel.

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"Когда в 2019 году монобольшинство пролоббировало правку о возможности покупки электроэнергии в Беларуси, то, по сути, узаконили работу посредников… Я могу вам быстро посчитать, сколько они зарабатывают. На миллиард гривен поставляют приблизительно электроэнергии из Беларуси, это наши шахтеры и наши тепловые станции недополучат… Этот миллиард в месяц. И по моей информации, это 99% достоверности, они зарабатывают приблизительно 30%. 300 млн грн в месяц – это больше 12 млн долларов", – сказал он.

Народный депутат также заметил, что Украина продолжает импорт электроэнергии из Беларуси в условиях профицита на рынке и работы "Энергоатома" максимальным количеством блоков.

"Эти 15 блоков нам не нужны в одновременной работе, они создали профицит электроэнергии, который в результате обвалил цену на рынке. В результате без денег остались генерация и шахтеры. Но самое главное – я задаю простой вопрос: а зачем у нас так много атомных блоков работает в теплую зиму и зачем мы берем электроэнергию из Беларуси? Более того, мы за аварийной поддержкой обращаемся к Беларуси", – отметил Кучеренко.

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