Команда Parimatch прошла обучение по устойчивому развитию: для чего и почему?

Комплекс мероприятий по обучению является частью стратегии по устойчивому развитию Parimatch до 2025 года

Сотрудники компании Parimatch Ukraine и международного холдинга Parimatch Tech приняли участие в интерактивной встрече с экспертами Глобального договора ООН в Украине. В фокусе обучения – устойчивое развитие компании в Украине и мире, знакомство с лучшими международными практиками в устойчивом развитии, тренды и ожидания в 2022 году.

Бренд Parimatch все дальше движется в сторону публичности и следует мировым тенденциям развития бизнеса, одна из которых – устойчивое развитие. "Мир меняется, ответственность за будущее лежит не только на государстве или его жителях, но и на бизнесе. Parimatch Ukraine, как первый легальный букмекер в Украине, задает вектор развития индустрии азартных игр. Долгосрочная стратегия развития компании уже включает конкретные шаги по достижению поставленных Целей устойчивого развития ООН. Мы уверены, что системное обучение для сотрудников, возможность для самореализации, безопасность и комфорт на рабочем месте влияют на формирование доверительных и прозрачных взаимоотношений между компанией и сотрудниками. Следовательно, и вызывает интерес двигаться в одном направлении, достигать общих бизнес-результатов", – говорит Наталия Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

При присоединении к Глобальному договору ООН, компания определила основные направления устойчивого развития: обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей, содействие устойчивому экономическому росту, продуктивной занятости и достойному труду, обеспечение качественного образования и поощрение возможности обучения, борьба с изменением климата и его последствиями, активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

"Интерактивная образовательная встреча с Глобальным договором ООН – это первое образовательное мероприятие в цикле обучения по устойчивому развитию, которое мы запланировали для наших коллег на 2022 год. С помощью онлайн-курсов, внутренних тренингов и встреч с внешними экспертами мы хотим дать коллегам комплексное и глубокое понимание этой темы, чтобы все наши действия были осознанными и это стало частью ДНК компании", – комментирует Марина Гриценко, Chief Sustainability Officer в Parimatch Tech.

"Поддержка направления устойчивого развития со стороны руководителей компаний крайне важна. Вместе с этим нужна и экспертная команда внутри, которая будет помогать и поддерживать реализацию стратегии устойчивого развития. Такие обучающие встречи позволяют объединить сотрудников разного уровня должностей и вовлечь в общий процесс достижения Целей устойчивого развития. Это выводит компанию в ряды лидеров, ее принципы наследуют другие игроки рынка, к ней стремятся присоединяться те, кто разделяет ее стратегическое видение", – резюмирует Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине.

Комплекс мероприятий по обучению команды Parimatch является частью стратегии по устойчивому развитию до 2025 года, которую разработали и утвердили в Parimatch Tech. Стратегия формировалась на основании опроса стейкхолдеров и определения наиболее значимых для них тем, а также на базе стратегических целей бизнеса и анализа актуальных социальных, экологических и экономических вызовов, с которыми сталкивается общество в странах присутствия бренда. И компания стремится быть активным участником их решения.