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Количество работающих энергоблоков ТЭС ДТЭК достигло рекордных 31

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
15 декабря, 15:55
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В пик нагрузки в энергосистеме Украины работали 38 энергоблоков ТЭС

В вечерний пик нагрузки 14 декабря в энергосистеме работал рекордный 31 энергоблок ТЭС компании ДТЭК и 6 ТЭС государственных ТЭС "Центрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго".

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Общее количество работающих энергоблоков ТЭС достигло 38 единиц.

В ДТЭК отметили, что вечерний пик 14 декабря ТЭС ДТЭК прошли 31 блоком с суммарной нагрузкой 4924 МВт. В среднем ТЭС ДТЭК работают в режиме 25-27 блоков.

"В условиях минимальной нагрузки на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, ТЭС компании готовы и в дальнейшем, в случае необходимости, поддержать стабильную работу энергосистемы Украины и бесперебойное прохождение зимнего периода", – заявили в компании.

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По состоянию на утро 15 декабря ТЭС ДТЭК несут нагрузку в составе 30 энергоблоков.

По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Беларуси уменьшился в 15 раз, до 60 МВт в час. С конца ноября по 12 декабря объемы импорта электроэнергии в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) достигали до 900 МВт-час.

Как сообщалось, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК с начала декабря выросли на 35% – с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% – со 120 до 104 тыс. тонн.

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