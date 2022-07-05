Киевстар выделяет 300 миллионов гривен на восстановление Украины

Средства будут использованы для восстановления и развития цифровой инфраструктуры страны

4 июля 2022 года телеком-оператор "Киевстар" и Министерство цифровой трансформации Украины во время проходящей в Лугано, Швейцария, международной конференции URC-2022 подписали Меморандум о сотрудничестве в сферах обеспечения киберзащиты, противодействии информационным угрозам государству Украина, а также восстановлении и развитии цифровой инфраструктуры.

В рамках меморандума телеком-оператор предоставляет 300 000 000 грн помощи, которые будут направлены на специальный счет, открытый в Национальном банке Украины для обеспечения государственной программы United-24.

Своими подписями меморандум о сотрудничестве засвидетельствовали Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, и Александр Комаров, президент компании "Киевстар".

Приоритетными направлениями социального партнерства между "Киевстар" и Министерством цифровой трансформации Украины станет модернизация и строительство цифровой инфраструктуры государства, дальнейшее развитие новых технологий, усиление киберзащиты государства и реализация ключевых задач, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках фандрайзинговой платформы United-24.

Александр Комаров, президент компании "Киевстар":

"За 25 лет своего существования "Киевстар" инвестировал более 6 миллиардов долларов в экономику Украины и развитие телеком-рынка. Сегодня мы заявили о намерениях выделить для страны 300 000 000 грн помощи, которые будут использованы для восстановления и развития цифровой инфраструктуры. Своим примером мы хотим вдохновить другие украинские и иностранные компании поддержать инициативу по сбору пожертвований в пользу приближения победы и мирного будущего государства".

Для "Киевстар" это не первый опыт участия в масштабных гуманитарных проектах – с начала войны компания перечислила благотворительным фондам более 33 млн грн и предоставила абонентам безвозмездных сервисов более чем на 420 миллионов гривен, а также оплатила более 4,2 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет. Однако в центре внимания национального телеком-оператора всегда были вопросы модернизации и развития цифровой инфраструктуры, в том числе внедрение новых технологий, являющихся ключевым приоритетом компании. В частности, "Киевстар" за последние 5 лет инвестировал более 23 миллиардов гривен в развитие в Украине новых технологий связи – 4G/LTE.

В рамках сотрудничества Министерства цифровой трансформации и телеком-оператора в течение года с даты подписания меморандума компания осуществит благотворительные перечисления на соответствующий счет, открытый в Национальном банке Украины, в общей сумме 300 000 000 грн (триста миллионов гривен). Министерство цифровой трансформации Украины, со своей стороны, обеспечит наиболее эффективное использование этой помощи в соответствии с целями меморандума.

Подписание меморандума между "Киевстаром" и Министерством цифровой трансформации Украины стало очередным этапом сотрудничества, цель которого – укрепление экономического суверенитета Украины путем развития новых технологий, внедрения цифровых сервисов в экономику и жизнь страны.

Деятельность "Киевстар" – это полезные дела для людей и страны, реальный вклад в улучшение жизни украинцев. Отстраивая инфраструктуру, снабжая страну современной мобильной связью и высокоскоростным интернетом, мы помогаем победе и приближению мира в Украине, убежден Александр Комаров.