Киевстар выделил 3,3 миллиона гривен для детских больниц

Средства направлены на поддержку медучреждений, которые оказывают помощь детям, пострадавшим от войны в Украине

Национальный телеком-оператор выделил 3347000 гривен МБФ "Украинская биржа благотворительности" на обеспечение необходимым оборудованием больниц в Киеве, Запорожье и Львове, которые оказывают медицинскую помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.

"Украинские врачи героически спасают жизнь пострадавших и нуждаются в нашей помощи. Именно поэтому было принято решение выделить очередное благотворительное пожертвование на закупку оборудования в детские больницы. В общей сложности "Киевстар" уже выделил более 33 миллионов гривен на гуманитарную поддержку военным, больницам, пожилым людям и пострадавшим от войны. Мы благодарны каждому, кто на своем фронте защищает Украину. Вместе мы уверенно шагаем навстречу победе!" – комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям "Киевстар".

Переданная помощь от оператора направлена на закупку необходимого оборудования в НДСЛ "Охматдет" в Киеве и в Детскую больницу Первого территориального медицинского объединения города Львова. Также медицинское оборудование будет передано в Запорожскую областную детскую клиническую больницу. С 24 февраля в этих медицинских учреждениях количество маленьких пациентов увеличилось почти вдвое. В настоящее время больницы принимают детей переселенцев, тяжелобольных, раненых детей, взрослых и новорожденных со всей Украины.

Напомним, что с начала полномасштабной войны "Киевстар" уже выделил более 33 миллионов гривен благотворительной помощи. В частности, средства были переданы в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let`s help", МБФ "Каритас Украины" и МБФ "Украинская биржа благотворительности".