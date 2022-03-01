Киевстар выделил 10 миллионов гривен благотворительной помощи для гуманитарных нужд

Также мобильный оператор создал специальный короткий номер для поддержки военнослужащих

Национальный мобильный оператор выделил 10 миллионов гривен в БФ "Вернись живым". Благотворительные средства будут использованы для гуманитарных нужд военных, защищающих нашу страну.

"В такие трудные для страны времена мы не можем оставаться в стороне, ведь в единстве наша сила! Поэтому мы приняли решение выделить средства в помощь украинским военным. Также вся команда "Киевстар" работает и делает все возможное, чтобы украинцы оставались на связи", – комментирует Александр Комаров, президент "Киевстар".

Также мобильный оператор создал специальный короткий номер 88009 для поддержки военнослужащих. Каждый абонент предоплаченной связи "Киевстар" может отправить по этому номеру СМС-сообщение с любым текстом и 10 гривен будет отправлено в благотворительный фонд "Вернись живым" на гуманитарные нужды.

Напомним, что "Киевстар" уже помогает абонентам быть на связи и общаться даже без пополнения счета. Оператор начисляет бонусы для связи в роуминге бесплатного общения в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Мобильный оператор продлил кредитные сроки для абонентов после оплаты всех сегментов. Также компания упраздняет комиссии в рамках услуги "Экстра деньги", благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже. Звонки в сети "Киевстар" будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Обращаем внимание, что сеть "Киевстар" работает стабильно, обеспечивая как мобильную связь, так и фиксированный интернет. Однако в части населенных пунктов, где проводится операция Объединенных Сил, могут наблюдаться сложности из-за обесточивания. Рекомендуется также совершать звонки только в случае необходимости, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Для абонентов работают все информационные каналы оператора: приложение для самообслуживания Мой Киевстар, звоночный центр поддержки абонентов по номеру 466 и консультанты в официальных сообществах "Киевстар" в социальных сетях Facebook да Instagram.