Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Киевстар в 2022 году обеспечит доступ к 4G на 29 ключевых автодорогах

Актуально
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 11:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания планирует покрыть скоростным мобильным интернетом все автодороги международного значения
/ Фото: Pixabay

Во время рабочей поездки руководителей Минцифры, НКРЗИ и УГЦР, посвященной тестированию 4G на автодорогах, президент "Киевстар" Александр Комаров сообщил о планах компании завершить покрытие скоростным мобильным интернетом всех автодорог международного значения до конца 2022 года. Общая сумма инвестиций в этот проект может составить около 700 млн грн.

31 января руководители Министерства цифровой трансформации Украины, НКРСИ и УДЦР вместе с представителями мобильных операторов осуществили рабочую поездку по трассе М-03 (Киев-Харьков) с целью проверки качества связи на участке Киев-Пирятин. При этом скорость передачи мобильных данных в сети "Киевстар" была выше нормативно установленных предельных показателей качества для 4G-связи.

"Киевстар" начал амбициозный проект по строительству сетей 4G на автодорогах международного значения в 2021 году. В частности, компания досрочно выполнила планы по покрытию связью 4G автодорог Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Харьков, Решетиловка – Днепр.

Как сообщил президент компании "Киевстар" Александр Комаров:

"До конца 2022 года связь 4G будет на всех 29 автодорогах международного значения, а это более 8,5 тысячи километров путей. Чтобы осуществить этот проект, нам понадобится установить или модернизировать 450 базовых станций, что требует около 700 млн грн инвестиций".

В частности, чтобы построить "бесшовное" радиопокрытие на 156-километровом участке дороги между городами Киев и Пирятин, где проводилось тестирование качества 4G-связи, компания построила 55 базовых станций. При этом возможность доступа к новым мобильным технологиям получили не только автомобилисты, но и жители 26 населенных пунктов вблизи автодороги.

Благодаря скоростному мобильному интернету абоненты смогут чувствовать себя в пути более защищенно. Ведь всегда можно связаться с аварийными службами, воспользоваться онлайн-навигатором, найти в интернете ближайшие автозаправки или пункты скорой медицинской помощи. Кроме того, 4G в дороге — это "мобильный офис" и возможность решать производственные задачи непосредственно из автомобиля, если подключить к интернету гаджеты, необходимые для работы. Например, в 2021 году абоненты, которые ездили по дороге Киев-Пирятин, использовали в пути 540 терабайтов мобильных данных.

"Киевстар" также работает и над строительством радиопокрытия 4G сети на 23 дорогах национального значения. Этот проект должен быть завершен в июле 2024 года.

Александр Комаров отметил, что телеком-оператор "Киевстар" был и остается убежденным сторонником интернетизации Украины и поддерживает широкое распространение новых технологий связи:

"У нас огромное желание развивать современные интеллектуальные продукты и качественную связь. Надеюсь, что государство будет поддерживать и создавать инвестиционные стимулы для "технологического прорыва" Украины – в частности, будет снижена фискальная нагрузка на отрасль связи".

С 2018 года и по сегодня "Киевстар" инвестировал в телеком-рынок Украины свыше 20 миллиардов гривен – в строительство сетей LTE, приобретение лицензий, улучшение качества связи. Благодаря этому количество абонентов компании, которые пользуются высокоскоростным мобильным интернетом, увеличилось в 2021 году на 32% – до 12 миллионов. На сегодня услуги 4G-связи "Киевстар" доступны на территории, где проживает более 90% населения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Кто стоит за подготовкой массовых протестов в Киеве и почему за дело взялась СБУ — эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Тарифы на электроэнергию: какие платежки получат украинцы в феврале София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.46

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

31.75

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38266.7

Cardano (ADA)

1.05

Bitcoin Cash (BCH)

285.42

Ethereum Classic (ETC)

25.63

Litecoin (LTC)

109.81

Theta (THETA)

2.9

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,19
32,50
32,00
31,00
18,19
32,85
31,85
30,81
19,08
34,09
33,49
33,38
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять