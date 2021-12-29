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Киевстар увеличил 4G сеть в 7 областях

Актуально
29 декабря, 15:09
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Телеком-оператор в 2021 году обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 90% населения

В конце декабря 2021 года "Киевстар" увеличил территорию радиопокрытия сети в 7 областях Украины, включив технологию 4G/LTE еще на 26 базовых станциях. В результате жители 49 населенных пунктов с общим количеством населения 25 тысяч человек смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом. Это населенные пункты: Лопатинцы, Петрани, Малышевка (Винницкой обл.), Будище, Любисток, Шампания (Черкасской обл.), Красный Кут, Торецкое, Новоандреевка (Донецкой обл.), Яблунево, Тужилов, Дубовое (Киевской обл.), Затишное, Яковлевка, Ржавец (Харьковской обл.). На сегодня сеть 4G "Киевстар" действует на территории 16 тысяч населенных пунктов Украины.

Как сообщил директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут:

"Компания завершает 2021 год с высокими показателями по охвату Украины связью 4G. Уже более 90% наших соотечественников могут пользоваться доступом к новым мобильным технологиям и получать больше преимуществ от качественной связи".

Телеком-оператор планирует продолжать строительство новых мобильных сетей и сосредоточится на покрытии 4G-связью автомобильных дорог. В 2021 году компания ускорила строительство базовых станций вдоль ключевых автотрасс Киев – Харьков, Киев – Одесса, Киев – Львов, Решетиловка – Днепр. Чтобы выполнить этот проект, компания инвестировала в строительство 33 новых базовых станций и в переоборудование еще 50 базовых станций. На сегодня проект покрытия связью 4G ключевых автодорог выполнен почти на 90%.

Как комментирует Александр Когут:

"Цифровизация Украины требует привлечения огромных инвестиций. Именно с этой целью между правительством Украины и мобильными операторами в 2019 году на инвестиционном форуме в городе Мариуполе был подписан меморандум, который предусматривает установление прозрачного и прогнозируемого регулирования и ограничения фискальной нагрузки на мобильных операторов. В частности, мораторий на повышение ключевого отраслевого налога – рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом. Мы очень надеемся, что в 2022 году соответствующий законопроект будет внесен правительством и поддержан парламентом".

С 2018 года и по сегодня "Киевстар" инвестировал в Украине более 20 миллиардов гривен – в строительство сетей LTE, покупку лицензий, улучшение качества связи. Благодаря этому количество абонентов, которые пользуются высокоскоростным мобильным интернетом, увеличилось в 2021 году на 32% – до 12 миллионов.

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