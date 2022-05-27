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Киевстар установил 108 новых базовых станций мобильной связи

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27 мая, 12:34
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В первом квартале 2022 года оператор инвестировал в строительство и развитие сети 659 миллионов гривен

Национальный телеком-оператор продолжает инвестировать в развитие мобильной связи, несмотря на масштабные военные действия. В настоящее время 95% телеком-инфраструктуры компании работает в обычном режиме. В 2022 году компания "Киевстар" построила 108 новых базовых станций для улучшения качества связи.

"Киевстар" направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности страны и помощь обществу. В первом квартале 2022 года "Киевстар" инвестировал в строительство и развитие в Украине мобильной сети связи 659 миллионов гривен. Благодаря этому телеком-сеть компании стабильно работает, обеспечивая абонентам доступ к критически важным услугам связи.

В январе-мае 2022 года национальный телеком-оператор построил 108 новых базовых станций мобильной связи. В частности, 53 базовые станции построены в городах на Западе Украины, 27 базовых станций – в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На Востоке Украины – построено 20 базовых станций, из них больше всего в Харьковской области. На Юге Украины установлено 8 новых базовых станций.

Благодаря расширению сети компания может лучше обеспечивать связь в тех регионах, где есть рост трафика. Так, почти 5 млн абонентов, до войны находившихся в крупных городах, мигрировали в сельскую местность в пределах своих областей. А еще примерно 4 млн абонентов – переехали в другие регионы, преимущественно на Запад Украины.

Также за время военных действий специалисты телеком-оператора устранили десятки тысяч аварийных ситуаций, возникших в результате повреждения телекоммуникационной инфраструктуры. Сейчас 95% телеком-инфраструктуры компании работает в штатном режиме, обеспечивая мобильную связь и скоростной интернет для 26 миллионов абонентов.

Кроме этого компания с февраля 2022 г. предоставила абонентам услуг и бонусов без взимания платы на сумму, эквивалентную 425 млн грн, а также перечислила более 33 млн грн благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны.

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