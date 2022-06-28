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Киевстар уплатил 4,2 млрд грн налогов и направил 33 млн грн на благотворительность

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28 июня, 13:32
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Телеком-оператор остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолевать сложности военного времени

С начала масштабного вторжения России в Украину национальный телеком-оператор уплатил в госбюджет 4,246 млрд грн налогов и сборов, перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн и предоставил абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи на сумму более 420 млн грн.

Ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолевать сложности военного времени. Как крупнейший налогоплательщик в телеком-отрасли, оператор перечислил государству с 24 февраля по сегодня 4,246 млрд грн налогов и сборов. В том числе 1,682 млрд грн налогов уплачено в государственный бюджет досрочно. Уплаченная "Киевстар" сумма налогов и сборов составляет более 1,3% всех полученных бюджетом поступлений в виде налогов, пошлин и дивидендов от госпредприятий за последние 4 месяца.

"Киевстар" продолжает инвестировать в защиту гражданского населения от угроз войны. На сегодняшний день более 1200 бомбоубежищ в разных городах Украины подключены к бесплатному проводному интернету "Киевстар". А благодаря мобильной сети компании Госслужба по чрезвычайным ситуациям доносит до населения жизненно важную информацию. С начала войны сетью "Киевстар" уже передано свыше 300 млн таких сообщений.

Также компания перечислила на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны боле 33 млн гривен. К сбору средств присоединились и абоненты компании. С помощью выделенных оператором коротких номеров и сервиса СМАРТ-Деньги перечислили на гуманитарные нужды больниц и военных более 3,2 млн грн.

Своей главной задачей "Киевстар" считает обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи. В частности, более 90% сети компании стабильно функционирует и обеспечивает абонентов услугами связи и скоростного интернета. Для этого в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в развитие связи 659 млн грн. За время военных действий компания выстроила 110 новых объектов мобильной связи и улучшила связь 4G в 3,5 тысячи населенных пунктов.

"Киевстар" заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они ни находились. За время войны компания предоставила абонентам безвозмездных услуг на сумму, эквивалентную 429 млн грн. В 30 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине. Кроме того, "Киевстар" обеспечивает бесплатную мобильную связь медиков, работающих в зонах риска.

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