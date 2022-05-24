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Киевстар уплатил 3 млрд грн налогов и направил 33 млн грн на благотворительность

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24 мая, 11:14
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Телеком-оператор обеспечивает стабильную мобильную связь и интернет в условиях войны и инвестирует в развитие сети
Киевстар предоставляет абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи
Киевстар предоставляет абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи

С начала масштабного вторжения России в Украину национальный телеком-оператор уплатил в госбюджет 3 млрд грн налогов и сборов, перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн и предоставил абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи на сумму свыше 420 млн грн.

Ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности Украины и реализацию гуманитарных проектов. В частности, компания перечислила на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. 33 млн гривен. Абоненты компании также присоединились к сбору средств на благотворительность и, с помощью выделенных оператором коротких номеров и сервиса СМАРТ-Деньги, перечислили на гуманитарные нужды больниц и военнослужащих более 3,2 млн грн.

Самой главной своей задачей компания считает обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи. Так, в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в развитие связи. 659 млн грн.

Благодаря круглосуточной работе специалистов компании 95% базовых станций телеком-сети работают в обычном режиме, обеспечивая граждан Украины услугами мобильной связи и интернета.

За время военных действий компания построила более 100 новых объектов мобильной связи и подключила к бесплатному интернету 1150 бомбоубежищ в разных городах Украины.

"Киевстар" заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они ни находились. За время войны абонентам были предоставлены бесплатные услуги или специальные условия работы услуг на сумму, эквивалентную 425 млн грн. В частности, абоненты находящиеся на временно оккупированных территориях, могут звонить на номера сети и пользоваться "Домашним Интернетом" без оплаты. А в 16 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине. Кроме того, "Киевстар" обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.

"Киевстар" остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолевать сложности военного времени. Как крупнейший налогоплательщик в телеком-отрасли оператор перечислил государству с 24 февраля по сегодняшний день более 3 млрд грн налогов и сборов Также компания предоставляет свои каналы связи Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для оперативного информирования населения. За период с 24 февраля через сеть компании было передано более 185 миллионов сообщений с жизненно важной информацией.

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