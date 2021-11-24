Киевстар предлагает абонентам сэкономить на доставке из онлайн-магазина Rozetka.ua

Абоненты Киевстар с Суперсилой на 3 месяца могут получить новый сервис

"Киевстар" расширяет возможности – теперь абоненты предоплаты и контракта, в том числе бизнес-клиенты, на 3 месяца могут получить сервис ROZETKA Premium для бесплатных доставок из популярного онлайн-магазина с акцией "Суперсила от Rozetka".

Принять участие в акции могут абоненты, которые уже пользуются тарифом с "Суперсилой" или перейдут на новую линейку тарифных планов. "Суперсилы" в новых тарифах "Киевстар" – дополнительные сервисы, которые можно выбрать для дополнения основного пакета услуг в тарифе в зависимости от потребностей каждого абонента. В них вошли, например, "Домашний Интернет" и "Киевстар ТВ", дополнительные 5 Гб мобильного интернета и 100 минут на другие сети и многие другие. Воспользоваться "Суперсилой" от ROZETKA Premium можно даже в случае, если вы уже подключили основные действующие "Суперсилы" в вашем тарифе.

Выбрать "Суперсилу ROZETKA Premium" можно в приложении "Мой Киевстар", позвонив по короткому номеру 500 или введя код *500*3#. После ее активации на номер абонента поступит SMS-сообщение с персональным промокодом на скидку для оформления сервиса ROZETKA Premium на сайте онлайн-магазина. Промокод можно получить с 23 ноября 2021 по 31 декабря 2021 включительно, а воспользоваться им можно до 15 января 2022 включительно.

Абоненты "Киевстар" получат бесплатную доставку товаров удобным для них способом без ограничений по количеству благодаря сервису ROZETKA Premium. Со всеми деталями акционного предложения можно ознакомиться по ссылке.

*Обычная стоимость сервиса "ROZETKA Premium" на 3 месяца составляет 149 грн, однако абоненты "Киевстар" оплачивают на сайте онлайн-магазина всего 3 грн.