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Киевстар подключил к 4G еще 3,5 тысячи населенных пунктов

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27 июня, 16:32
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Телеком-оператор продолжает строить и увеличивать покрытие сетей 4G для обеспечения стабильной, надежной связи

Национальный телеком-оператор продолжает инвестировать в развитие мобильной связи, несмотря на масштабные военные действия. С февраля 2022 года "Киевстар" увеличил территорию покрытия сети 4G в 19 областях Украины, где подключил к скоростной передаче данных 3,5 тысячи населенных пунктов.

"Киевстар" направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности Украины и помощь обществу. Своей главной задачей компания считает обеспечение стабильной, надежной связи. Для этого компания продолжает строить и увеличивать покрытие сетей 4G.

С февраля 2022 года компания "Киевстар" модернизировала 3 тысячи базовых станций, подключив на них современную технологию LTE-900. В основном, это базовые станции, которые находятся в небольших городах и селах с населением до 2000 человек. Благодаря этому увеличена емкость сети и улучшено качество 4G в 3500 населенных пунктах в 19 областях Украины. Среди них – Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская и другие области Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Чтобы пользоваться надежным и быстрым 4G интернетом достаточно иметь смарфон и SIM-карту, которые поддерживают этот стандарт связи. Абоненты могут бесплатно заменить старую 3G карту на новую из 4G в любом из 500 магазинов "Киевстар".

Кроме того, для удовлетворения потребностей абонентов в качественном мобильном интернете "Киевстар" в 2022 году построил 140 новых базовых станций. С целью улучшения качества связи в регионах интенсивного дата-трафика компания также начала освоение частот диапазона 2300 МГц, полученных от государства на период действия военного положения в стране.

С начала войны почти 5 миллионов абонентов компании переехали из больших городов в небольшие поселки в пределах своей области, а еще 4 миллиона – переехали из других регионов в западные области Украины. В связи с этим телеком-оператор увеличивает емкость сети и улучшает качество радиопокрытия в местах роста интернет-трафика.

С начала военных действий специалисты телеком-оператора:

  • устранили тысячи аварийных ситуаций, возникших вследствие повреждения телекоммуникационной инфраструктуры;
  • заменили почти 30 тысяч метров разрушенных волоконно-оптических линий;
  • осуществили 3,5 тысячи ремонтных работ на башнях сотовой связи.

Более 90% телеком-инфраструктуры компании работает в штатном режиме, обеспечивая связь и скоростной интернет для нужд абонентов, государственного сектора и частных компаний.

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