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Киевстар передал на благотворительность почти 1,5 млн гривен в рамках марафона Save Ukraine — #StopWar

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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31 марта, 11:34
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В качестве соорганизатора масштабного благотворительного телемарафона Save Ukraine — #StopWar Киевстар перечислил на гуманитарные нужды украинцев 1,45 млн гривен, а общее собрание марафона составило более 40 млн гривен

Международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, состоявшийся благодаря совместным усилиям 1+1, организаторов фестиваля Atlas и Киевстар, транслировало более 30 иностранных телеканалов и всего посмотрело более 80 млн зрителей во всем мире.

"Каждый день Киевстар объединяет десятки миллионов украинцев, чтобы они были на связи с родными. Поэтому организовать совместно с 1+1 и Atlas самый масштабный в истории Украины благотворительный телемарафон для сбора средств – также было обязанностью Киевстар для поддержки украинцев. Сплоченность и совместные усилия за эту неделю – еще один пример единства нашего народа и всего мира. Киевстар, как и другие украинские компании, будет и дальше поддерживать клиентов, государство, армию и волонтеров. Мы уже оказали благотворительную помощь защитникам, больницам, выделили дополнительно почти 1,5 млн. гривен на гуманитарные нужды в рамках марафона. И будем увеличивать наши усилия, чтобы приблизить победу над оккупантами", – прокомментировал Александр Комаров, CEO Киевстар.

Целью телемарафона было не только сбор средств, но и объединение международного сообщества для поддержки Украины, донесение достоверной информации о том, что происходит в Украине из-за военной агрессии россии, призыв к увеличению международной поддержки нашей страны.

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К зрителям телемарафона обратился Президент Украины Владимир Зеленский, слова поддержки прозвучали от лидеров США, Польши и многих других стран.

"Фактически через неделю мы с партнерами реализовали благотворительный телемарафон, объединивший весь мир и все континенты. Мы стремимся, чтобы Украина всегда была в повестке дня в каждом уголке страны и на каждом совещании правительств всех цивилизованных государств. Будем продолжать в том же направлении и использовать все возможные способы достучаться до массовой аудитории. Приятно, что с запросами ретрансляции марафона уже после эфира обращаются вещатели многих стран мира — мы ценим такую поддержку", – отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media и совладелец фестиваля Atlas.

Среди выступавших на марафоне артистов были Sting, Fatboy Slim, Bastille, Salvador Sobral, Nino Katamadze, украинские звезды Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, alyona, Pianoбой, Melovin, Артем Пивова , Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и многие другие именитые звезды.

Кроме помощи в рамках телемарафона Киевстар продолжает системно поддерживать своих абонентов дополнительными услугами как в Украине, так и за рубежом. На благотворительность мобильный оператор уже перечислил более 20 млн. гривен, в частности, для помощи военным, больницам и гериатрическим центрам. А также досрочно уплатил более 1 млрд. гривен налогов в государственный бюджет, чтобы еще больше поддержать страну.

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