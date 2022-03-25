Киевстар перечислил 5 миллионов гривен на гуманитарную помощь пожилым людям

Национальный мобильный оператор выделил 5 миллионов гривен в БФ "Let`s help"

Благотворительные средства пойдут на обеспечение работы 37 гериатрических пансионатов и территориальных центров социальной помощи, где сейчас находится около 3000 человек преклонного возраста.

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"С началом полномасштабной войны в Украине "Киевстар" ввел пакет мер по поддержке общества и абонентов. В частности, компания обеспечила клиентов безвозмездными услугами связи, досрочно выплатила более 1 миллиарда гривен налога на прибыль и в целом перечислила 20 миллионов гривен на гуманитарную помощь ВСУ, больницам и пожилым людям. Мы продолжаем работать и вместе со страной двигаться навстречу победе", – комментирует Александр Комаров, президент "Киевстара".

На переданные средства фонд приобретет для 37 гериатрических пансионатов необходимые продукты питания, воду, лекарства, средства гигиены на месяц, а также сухие пайки на неделю на случай эвакуации или пребывания стариков в бомбоубежищах. Кроме того, заведения будут обеспечены электрогенераторами и топливом для них на случаи перебоев с электроснабжением.

Благотворительный фонд Let's Help с 2015 года системно помогает пожилым людям и работает над созданием достойной старости в Украине. На попечении благотворительного фонда Let's help находятся более 10 тысяч подопечных, проживающих в гериатрических пансионатах в 10 областях Украины. С начала нового этапа российской военной агрессии против Украины состояние многих пансионатов на грани гуманитарной катастрофы. Каждый желающий также может помочь бабушкам и дедушкам донатами по ссылке.

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Напомним, что в конце февраля "Киевстар" выделил 10 миллионов гривен в Благотворительный фонд "Вернись живым" для гуманитарных нужд военных, защищающих нашу страну. А также в марте мобильный оператор перечислил 5 миллионов гривен в БФ "Твоя опора" для гуманитарных нужд украинских больниц и обеспечения их медикаментами.