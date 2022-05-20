Киевстар обеспечил медикаментами 12 украинских больниц

Мобильный оператор перечислил благотворительному фонду 5 миллионов гривен на медицинские потребности

Благодаря благотворительному взносу в размере 5 миллионов гривен, который мобильный оператор перечислил БФ "Твоя опора" в марте, удалось закупить необходимые препараты и изделия медицинского назначения для 12 больниц в 8 областях Украины и двух интернатов. Остальные средства пошли на реабилитацию трех подопечных фонда, которые были вынуждены эвакуироваться из-за военных действий.

"Медики на собственном фронте также героически спасают украинцев. Поэтому в начале полномасштабного вторжения компания приняла решение выделить благотворительные средства на обеспечение украинских больниц. Наши небезразличные абоненты также приобщились к помощи медикам через SMS-сообщения на номер 88000. С марта они перечислили более 1 миллиона гривен в благотворительный фонд со своих мобильных счетов. Спасибо всем и вместе уверенно шагаем навстречу победе!" – комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям "Киевстар".

Полный список учреждений, получивших помощь, можно просмотреть по ссылке.

Присоединиться и поддержать больницу может каждый абонент предоплаты оператора, отправив SMS с любым текстом на номер 88000. С мобильного баланса будет автоматически перечислено 20 грн в БФ "Твоя опора". Количество SMS-сообщений не ограничено. Также услуга доступна для абонентов предоплаты, находящихся за границей. На полученную помощь фонд приобретет в опорные больницы страны необходимые медикаменты и изделия медицинского назначения.

Напомним, что с начала полномасштабной войны "Киевстар" уже перечислил более 33 миллионов гривен благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. В частности, мобильный оператор выделил помощь в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let`s help", МБФ "Каритас Украины" и dobro.ua. А также перечислил около 2 млн гривен в рамках международного телемарафона Save Ukraine и благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".