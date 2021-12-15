Киевстар и Альфа-Банк Украина поддерживают бонусами программу выплат для вакцинированных

Бонусные средства Киевстар можно использовать для дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге

"Киевстар" вместе с Альфа-Банком будут начислять дополнительные 150 бонусных гривен всем новым клиентам Sense SuperApp, кто оформит специальную карту "єПідтримка" для получения 1000 грн в рамках государственной программы поддержки вакцинированных.

Оформить карту можно в цифровом банке Sense SuperApp, а затем в приложении "Дія" выбрать счет для получения средств. Если клиенты еще не пользуются "Дією", то для регистрации в цифровом банке они смогут выбрать видеочат с консультантом. Оформление карты бесплатное, и у клиентов не будет никакой платы за ее обслуживание. Начисление средств начнется с 19 декабря в течение 10 дней после подачи заявления.

Новые клиенты Sense SuperApp, являющиеся абонентами "Киевстар", кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет программы вознаграждений Cash'U Club дополнительные 100 грн и 50 грн на мобильный счет "Киевстар".

Чтобы использовать бонусные средства программы вознаграждений, достаточно открыть любую другую цифровую карту банка. Например, карту Cameleon, с которой клиенты получают до 7 категорий кэшбека, бесконечный льготный период на кредитные средства всего под 0,01% годовых и другие преимущества. А бонусные средства на счете "Киевстар" можно использовать для оплаты дополнительных услуг, мобильного интернета и звонков в роуминге.

Подробности о процессе оформления карты "єПідтримка" и получения средств можно узнать по этой ссылке.

Также "Киевстар" вместе со своим стратегическим партнером Helsi будет информировать о возможности получить 1000 грн вакцинированным. Все желающие, еще не прошедшие полный курс вакцинации, могут записаться в системе Helsi: через сайт или в удобном приложении. При их использовании на мобильном телефоне у абонентов "Киевстар" не будут списываться мегабайты трафика.