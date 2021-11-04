Киевская политехника представила на Web Summit человекоподобного робота с интеллектуальными способностями

MarkoBot и HU-Bot, которых создали студенты, презентовала общественная организация выпускников ФИВТ "Развитие IT образования"

Общественная организация "Развитие IT образования" представила разработку студентов факультета информатики и вычислительной техники НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" на международной IT-конференции Web Summit. Посетителям мероприятия презентовали роботов MarkoBot (URA academy) и HU-Bot. Об этом сообщил Анатолий Бойко, предприниматель и сооснователь ОО "Развитие IT образования".

"Web Summit – одна из крупнейших IT-конференций в мире. И участие в ней – это не только возможность построить нетворк с нашими зарубежными коллегами, но и представлять наработки наших студентов в сфере робототехники. Мы доставили сюда двух роботов, которые с нуля были построены украинскими студентами. И наши MarkoBot и HU-Bot уже вызвали большой интерес на конференции и стали одним из самых ярких спотов на Web Summit. Для меня, как выпускника КПИ, это отдельный повод для гордости", – отметил Анатолий Бойко.

Представленный на мероприятии робот MarkoBot – это интеллектуальная автономная четырехколесная мобильная платформа, которая может распознавать и трекать лица и объекты, а также избегать препятствий на своем пути. HU-Bot – это многофункциональный человекоподобный робот, который также обладает интеллектуальными способностями: может распознавать лица, обходить объекты на своем пути, принимать голосовые команды и так далее. Следующие версии роботов могут быть дополнены специальными био- или температурными модулями для использования в опасных зонах по всему миру.

"Меня всегда интересовала робототехника и я мечтал создавать роботов своими руками. Кроме того, что это интересно, это еще и очень перспективное направление. Темп развития технологий говорит о том, что совсем скоро роботы будут повсюду и станут полноценными помощниками человека в повседневной жизни. Поэтому нам хочется не отставать от робототехников из других стран и принять участие в этой предстоящей технологической волне. Участие в Web Summit – дает нам такие возможности. Я очень благодарен объединению выпускников ФИВТ "Развитие IT образования" за организацию этой поездки и презентации", – рассказал программист и студент ФИВТ НТУУ КПИ Даниил Федоров, который ведет проект HU-Bot.

По словам предпринимателя, выпускника ФИВТ и сооснователя ОО "Развитие IT образования" Анатолия Бойко, в Украине есть весь необходимый потенциал, чтобы создать собственную IT-экосистему, в которой будут развиваться IT-проекты любой сложности и многие из них уже сейчас реализуются в рамках Инновационного Хаба на базе факультета ФИВТ.

"В нашей стране действительно есть все для создания собственного мощного IT-кластера, где наши специалисты смогут создавать новые инновационные продукты. Сейчас мы, в рамках нашей организации "Развитие IT образования", именно это и начинаем реализовывать на базе КПИ имени Сикорского. Наша идея в том, чтобы создать условия для успешной кооперации преподавателей, студентов и IT-компаний", – отметил сооснователь организации.

Сооснователь ОО "Развитие ІТ образования" Анатолий Бойко, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, программист и студент ФИВТ КПИ Даниил Федоров

Как отметил декан факультета информатики и вычислительной техники КПИ Сергей Теленик, участие IT-компаний в процессе обучения студентов позволит сформировать в Украине экосистему, в которой молодые IT-специалисты будут выходить на рынок с практическими знаниями и наработанными контактами с работодателями. Это в свою очередь должно уменьшить отток украинских специалистов за границу.

"Такая модель взаимодействия является наиболее эффективной: студенты – получают знания и сразу же могут применять их на практике, преподаватели – не отстают от трендов индустрии и повышают свою квалификацию, а IT-компании – могут формировать свой кадровый резерв и "хантить" наиболее перспективных работников. С этой целью мы вместе с организацией "Развитие IT образования" и создаем ХАБ ФИВТ и Интеллектуальный Роботодром", – подытожил Сергей Теленик.

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Напомним, что "Развитие IT образования" – это общественная организация выпускников ФИВТ, которое ставит перед собой целью развитие технологической инфраструктуры и IT-нетворка в Украине для уменьшения оттока студентов IT-специальностей за границу. Среди проектов организации – создание на базе КПИ Хаба ФИВТ, Интеллектуального Роботодрома и Смарт-парка. Партнерами "Развитие IT образования" выступают крупные украинские IT-компании, среди которых Genesis, EPAM, Luxsoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco и другие.