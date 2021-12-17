Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Каждая третья упаковка лекарств украинской компании экспортируется на международные рынки

Актуально
17 декабря, 15:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Производственная компетенция и соответствие высоким стандартам делают продукцию "Фармак" конкурентоспособной на глобальном рынке

"Фармак" известен не только как лидер фармацевтического рынка Украины, но и как активный экспортер на международной арене. Продукция компании представлена ​​более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. В этом году список экспортных стран пополнили Швейцария, Бразилия, Индонезия и Боливия. В 2021 году каждая третья упаковка препаратов компании уходила на иностранные рынки.

Кроме расширения географии поставок продукции, компания успешно открывает международные офисы и представительства. В этом году предприятие открыло офис в Объединенных Арабских Эмиратах. Рынок Ближнего Востока не является новым для "Фармак", ведь продукция компании представлена ​​там с 2016 года. Производственные мощности предприятия успешно прошли аттестацию государственных органов, а лекарственные средства активно закупаются во время госпитальных тендеров региона.

В этом году компания также открыла представительство во Вьетнаме. В целом на вьетнамском рынке продается около 25 лекарственных средств компании, которые представлены как на полках аптечных сетей, так и закупаются на локальных тендерах медицинскими учреждениями. Еще более 30 препаратов находятся на регистрации, процедура которой во Вьетнаме занимает от двух до трех лет.

Из-за пандемии особенно вырос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19, поэтому "Фармак" активно экспортирует антитромботические средства, кортикостероиды, релаксанты, анальгетики и препараты для наркоза и седации, необходимые при подключении больных к аппаратам ИВЛ. Эти препараты были также отправлены в качестве благотворительной помощи для целей использования ВОЗ.

Производственные линии "Фармак", кроме национальных, имеют европейские сертификаты GMP (соответствие надлежащей производственной практике), что позволяет реализовывать продукцию в странах с жесткими регуляторными требованиями. Летом "Фармак" одержал очередную победу в международном тендере и увеличил объемы экспорта в страны Латинской Америки. Свою фармацевтическую экспансию компания начала с Мексики, однако стремительно наращивает сотрудничество с другими рынками этого региона, а именно с Перу, Колумбией, Эль-Сальвадором, Чили, Панамой, Боливией и другими латиноамериканскими странами.

"Не так много украинских компаний смогли построить успешную международную стратегию и вывести свой бизнес на новый уровень. Я считаю, что нам в "Фармак" удалось это сделать. Мы постоянно находимся в поиске путей развития и новых возможностей. Одна из основных причин такого успеха компании – мощная производственная компетенция и соответствие высоким стандартам, благодаря чему продукция "Фармак" конкурентоспособная на глобальном рынке", – отмечает Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов На глазах у людей: в Днепре из окна больницы выпрыгнул пациент Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов "На Донбассе – катастрофа, под угрозой 5 млн человек": Витольд Фокин о главной проблеме ОРДЛО и мирном плане Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
София Зиновьева Власть в замешательстве: в Украине могут вырасти тарифы на газ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Смотреть всех авторов
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

53 362

заболело за неделю в Украине

-19%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46855.07

Cardano (ADA)

1.22

Bitcoin Cash (BCH)

428.01

Ethereum Classic (ETC)

34.25

Litecoin (LTC)

144.84

Theta (THETA)

4.05

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять