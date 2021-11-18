Карантинные тренды: как ковидная эпоха изменила рынок недвижимости Киева

Новый уклад жизни украинцев заметно отразился на требованиях к жилью

Мировая пандемия коронавируса на каждом украинце отразилась по-своему, но влияние ее в той или иной мере ощутили все. Изменения почувствовали даже те, кому с самой болезнью посчастливилось не столкнуться. Невозможность без сертификата пользоваться общественным транспортом, посещать заведения общепита или развлекательные мероприятия – вероятно, эти атрибуты времен третьего локдауна останутся с нами еще надолго, причем независимо от цвета карантинной зоны.

Вместе с тем новая эпоха оказала влияние и на рабочую сторону социальной жизни украинцев. Особенно тех из нас, кто привык к работе в офисе. "Удаленка", "дистанционка", "zoom-конференция" – за последние полтора года все эти термины закрепились в словарном обиходе офисных работников так же прочно, как традиционные "кейс" или "дедлайн".

При этом четкий тренд на удаленный формат отразился не только на рабочих процессах, но и на нашем отношении к своему жилью. Изменившийся распорядок дня и уклад жизни, в котором дом перестал быть местом, где мы проводим только вечера и отдыхаем в выходные, очень многим дал понять, что это пространство не всегда идеально соответствует нашим ежедневным потребностям. А потому изменились и те требования, которые люди выдвигают к своему жилью.

Как карантинная эпоха отразилась на предпочтениях в выборе недвижимости и чем на это отвечают при создании новой жилой среды, разберем на примере ЖК Creator City, который компания "Креатор-Буд" строит на столичной Лукьяновке.

Близость зеленых зон

Сидеть взаперти сутки напролет никто не захочет даже в самой любимой и комфортной квартире. А потому с наступлением эры дистанционной работы многие увидели шанс хотя бы временно перебраться за город – если ты не привязан к офису, то зачем себя ограничивать? Но вспыхнувший позапрошлой весной бум покупки и аренды загородной недвижимости продлился недолго. Довольно скоро стало понятно, что инфраструктура за городом все еще сильно проигрывает столичной, а это даже в условиях карантина отражается на качестве жизни и скорости решения повседневных задач.

Тем не менее, запрос на близость к природе прочно закрепился и в условиях столицы. Для многих парк рядом с домом в ковидную эпоху стал настоящим спасением, позволяя не засиживаться в четырех стенах и бороться со стрессом. В такой ситуации в выигрыше оказалась та недвижимость, которая расположена в пешей доступности от рекреационных зон.

Жилой комплекс Creator City тоже в ее числе: в радиусе двух километров от него расположены сразу три крупных парка – КПИ, Пушкина и Сырецкий. Впрочем, на требование покупателей жилья здесь ответили еще и созданием собственной зеленой зоны.

Свой парк площадью около 2 га расположится между двумя мини-кварталами ЖК. В нем создадут искусственный пруд с мостиками и обзорной террасой, а территорию разделят на разные функциональные зоны – каждая со своей стилистикой и флорой. При этом парк станет для Киева небывалым прецедентом. Во-первых, потому что речь идет не об обычном облагораживании существующей зеленой зоны: он создается с нуля в рамках ревитализации бывшей промзоны на улице Дегтяревской. Во-вторых, потому что парк станет частью городской инфраструктуры и будет открыт для всех желающих, хоть и создается в рамках вполне конкретного жилого комплекса.

Вид из окна

Однако интенсивные рабочие будни не всем и не в любой момент позволяют вырваться на свежий воздух, даже если парк, как в случае с Creator City, прямо за окном. В то же время, панорама, открывающаяся из квартиры, – это один из первостепенных факторов, влияющих на настроение и самочувствие. А потому в новых условиях быта важность вида за окном выросла в разы.

И очевидно, что в этом вопросе преимущество на стороне новых жилых комплексов, которые предлагают приятные глазу современные фасады и комплексное благоустройство придомовой территории. Так, в новостройке от "Креатор-Буд" помимо парковой зоны жители смогут наслаждаться видом ухоженных дворов, где современные зоны отдыха, детские и спортивные площадки совмещены с элементами ландшафтного дизайна. Не подвела и локация: с внешних сторон домов откроется вид на выдающуюся архитектуру и уютные зеленые дворики столичной Лукьяновки. И обзор обещает быть отличным – окна в Creator City панорамные.

Инфраструктура нулевого километра

Новый режим существования украинского общества предсказуемо привел к расцвету различных сервисов доставки: курьер привезет хоть продукты на неделю, хоть ужин на вечер, хоть домашнюю технику. Но всех бытовых забот благодаря доставке все же не решить: получить медицинские услуги, поиграть с ребенком, снять наличные – эти и другие привычные вещи вынуждают покидать пределы квартиры. Хотя круглосуточно жить в режиме агорафоба вряд ли вообще кто-то захочет.

При этом любой точно хотел бы, чтобы решение повседневных задач отнимало как можно меньше времени. Поэтому в 2021 году как никогда актуальным становится вопрос ближайшей к дому инфраструктуры – так называемого нулевого километра.

И в этом отношении новостройки снова выделяются среди конкурентов, особенно многофункциональные ЖК, к которым относится и Creator City. Следуя формату "город в городе", он предусматривает гармоничное сочетание жилой и публичной среды, где почти любая услуга или сервис всегда будут у жильцов под рукой.

Так, здесь появится свой детский сад, супермаркет, спортивный комплекс с бассейном и даже медицинский центр. Под коммерческую инфраструктуру также отведены первые этажи всех домов, где откроются нужные новоселам объекты – от кафе до отделения почты. Позаботились и об автовладельцах: только для первой очереди Creator City предусмотрены более 1,2 тысячи мест в подземных паркингах, а спуститься к машине можно будет на лифте прямо из дома.

Приватность и безопасность

Еще одна примета новой эры – чем больше мы проводим времени дома, тем больше нас раздражают внешние факторы: кричащие за стеной дети, сосед с перфоратором, шумные компании под окном. И на этот вызов современные жилые комплексы тоже отвечают – соответствующими материалами, технологиями и концептуальными решениями.

В Creator City высокого уровня защиты от шума добиваются комплексно: благодаря стенам из красного полнотелого кирпича, вентилируемым фасадам с минеральной ватой, качественным дверям и окнам, а также дополнительной межэтажной звукоизоляцией.

А закрытое внутреннее пространство ЖК будет исключительно в распоряжении жильцов. О том, чтобы ни в самих домах, ни во дворе не было посторонних, позаботятся круглосуточная охрана, система видеонаблюдения и персонализированная система контроля доступа. При этом вся коммерческая инфраструктура разместится с внешних сторон домов, так что никакие непрошенные визитеры пересекаться с жильцами не будут. Как не будет и машин под окнами – в Creator City следуют прогрессивной концепции "двор без автомобилей".