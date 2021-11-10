Как зарабатывают на отзывах "разоблачители" на хайпе?

Отзывы в интернете – всегда ли им можно доверять и как отличить настоящие от фейковых

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Каждый человек стремится тратить свои деньги с умом. Покупая товар или услугу, все хотят быть уверенными в том, что средства будут потрачены максимально эффективно. Помогает в этом личный опыт/навыки, советы близких людей или знакомых. Однако что делать в том случае, когда планируется приобретение чего-то специфического, с чем ни потенциальный покупатель, ни его окружение еще не имели опыта использования?

Доверять только рекламе или рейтингам не хочется. Тогда многие решают поискать онлайн-отзывы о нужном продукте, услуге, магазине или человеке. Ведь подсознательно отзыв реального пользователя кажется более достоверным, чем бездушный рекламный слоган. По статистике, в странах СНГ более 70% потребителей принимают решение о конкретной покупке после того, как прочитали положительный отзыв в интернете.

Стоит ли слепо доверять отзывам?

Действительно, отзывы реальных пользователей гораздо более ценны, чем сухой набор характеристик или результат работы маркетологов. И здесь самое главное условие – отзыв должен быть именно от того человека, который на самом деле купил и использует предмет своей покупки.

К сожалению, клиенты, которые остались довольны оказанной услугой или покупкой, не спешат оставлять свое мнение в интернете. Гораздо больше шансов засветить негативный отзыв. Да и любой из нас пусть честно признается, сколько отзывов он оставлял в интернете о своих покупках и в каких случаях.

Проблема поиска информации усугубляется еще и тем, что 2/3 всех отзывов – это заслуга не живых людей, а сервисов. Причем это касается и положительных, и отрицательных отзывов. Продавцу выгодно платить таким сервисам за формирование позитивного имиджа своей компании или ее продукции. Конкурентам, наоборот, на руку формирование негативного мнения о коллегах по рыночной нише.

К тому же, в последние годы стал очень популярен новый вид "бизнеса" на отзывах. Его суть такова:

В интернете ищется компания, неважно с каким профилем деятельности. О ней на вновь созданных сайтах оставляется море негативных комментариев.

После проплачивается продвижение сайта на первые места в выдаче по запросам. При этом на подобных страницах тексты изобилуют SEO-вставками "мошенники", "аферисты", "лохотрон" и т.д. рядом с названием компании. От этого текст становится малоинформативным, но зато выдает больше соответствий при запросе.

Затем компании выставляется прайс на удаление этой информации. И аппетиты у таких "бизнесменов" вполне себе взрослые – цена может достигать десятков тысяч долларов, в зависимости от раскрученности бренда.

Что же делать в таком случае? Как отличить настоящие отзывы от фейковых?

Как определить фейковые отзывы?

Есть множество критериев, которые с большей долей вероятности укажут на то, что статья, отзыв или сайт созданы мошенниками и изложенной информации не стоит доверять:

Посмотрите на сам сайт. Как правило, мошеннические проекты состряпаны кое-как на скорую руку. Ведь его работа рассчитана на короткий срок, и на оформление никто не собирается тратить много сил и финансов.

На сайте https://lookup.icann.org/ просто впишите адрес той странички, информацию о которой хотите узнать. Так можно увидеть дату регистрации любого сайта, срок оплаты доменного имени. Вновь созданные сайты сразу же должны вызывать подозрение. Правда, более продвинутые мошенники могут выкупить уже старое доменное имя, которое существует несколько лет.

Там же можно посмотреть и регистратора доменного имени. Как правило, мошенники скрывают подобную информацию. Ведь они же не хотят быть привлеченными к ответственности.

После многочисленных жалоб провайдеру хостинга их сайт закрывают, но уже через пару дней появляется абсолютно идентичный под другим именем.

Еще один признак – большое количество негативных отзывов о большинстве представленных компаний. Причем по некоторым даже могут быть оставлены заготовки под будущие отзывы. Для правдоподобия может быть и пара-тройка компаний с позитивным имиджем. Но зачастую этими компаниями владеют сами хозяева сайта.

При этом в последнее время стало модным создавать сайты-"разоблачители", которые ведут войну с аналогичными сайтами-конкурентами. Чаще всего это просто попытка выставить себя в более выгодном свете, вызвать доверие у простых пользователей и поднять цену за удаление материала со своей страницы.

К сожалению, сегодня борьба с такими ресурсами – занятие практически бесперспективное. Закрытие одного сайта через жалобы провайдеру ведет к появлению аналогичного практически в тот же день. Судебное преследование невозможно – конечный владелец скрыт или используется втемную, а само расследование и привлечение к ответственности может тянуться годами. Да и суммы ущерба в СНГ, в случае доведения дела до суда, скорее всего, будут мизерными.

Может быть и другая ситуация с вполне себе респектабельным сайтом-отзовиком со множеством комментариев и многотысячной аудиторией. Его администрация в погоне за доходами от рекламы не удосуживается проверкой пользователей на их реальность.

Ей даже выгоднее, когда на платформе регистрируется множество-аккаунтов ботов. Ведь от количества пользователей напрямую зависит стоимость размещения рекламы на площадке. Такие сайты легко определяются – на них часто всплывает контекстная реклама, по размещенным ссылкам открываются сайты рекламодателей и т.д.

Реальные примеры

Примеров деятельности таких "бизнесменов" множество. Например, в 2018 году подобной скоординированной атаке подвергался известный украинский юрист Андрей Довбенко. Было выпущено большое количество публикаций, смысл которых был практически идентичен и основан на неподтвержденных фактах. Сегодня же в интернет вброшена чернуха на Александра Герчика и криптотрейдера Вячеслава Базылева.

Хотя при более тщательной сортировке информации можно найти упоминания об этих людях на известных новостных порталах более 10 лет назад. Их квалификационные сертификаты выложены в общий доступ и легко проверяются, а своей деятельностью они занимаются многие годы.

Что же получаем в итоге? Отзывы действительно важная часть экосистемы любого продукта или услуги. Но только отзывы реальных пользователей, а не ботов, единственная цель которых – убрать конкурента или хотя бы стрясти с него деньги.

Интернет приучил нас к вседозволенности. Поэтому можно оклеветать практически любого человека или компанию практически без последствий. Обычному человеку остается лишь посоветовать не спешить с формированием своего мнения, изучив один-два источника. Ищите информацию в разных местах, анализируйте их на достоверность, а уже затем принимайте решение. И пусть оно окажется верным!