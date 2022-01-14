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Как выглядит современная украинская фармацевтика? Виртуальная экскурсия по "Фармак"

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14 января, 09:00
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От получения сырья до доставки продукции на склад – "Фармак" показывает, как создаются лекарства

Обычно потребители почти ничего не знают о производстве товаров, которые покупают. Особенно это касается лекарств, которые есть в аптечках каждого украинца. Поэтому компания "Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины* – решила изменить эту ситуацию и познакомить потребителей со всеми этапами изготовления качественных лекарственных средств.

Сегодня "Фармак" представляет виртуальную экскурсию на производство. Во время просмотра вы сможете проследить полный цикл создания препаратов: от получения сырья до момента, когда готовая продукция оказывается на складе.

Вы будете переодеваться вместе с героем в специальные комбинезоны и получите секретные очки виртуальной реальности, чтобы попасть в стерильные блоки производства с самым высоким уровнем защиты, куда доступ посторонним строго запрещен. Сможете рассматривать все вокруг, узнаете, как работают специалисты в изоляторных системах с действующим веществом и как происходит процесс приготовления лекарственного средства в реакторе.

Благодаря тому, что производство "Фармак" максимально автоматизировано, операторы запускают рецепты лекарственных средств в работу на touch-панелях, а мастера цехов контролируют процесс производства со своего компьютера без физического присутствия в определенном блоке.

"Фармак" достиг такого уровня инновационности производства благодаря постоянным инвестициям в развитие, которые составляют 90% годовой прибыли компании. В продуктовом портфеле предприятия более 400 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты. Многие украинские лекарства, изготовленные на заводе "Фармак", отправляются на экспорт в страны ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Мы не будем раскрывать вам все секреты экскурсии, советуем не терять время, а переходить по ссылке, чтобы отправиться в путешествие в инновационный мир украинской фармацевтики. Для эффекта полного погружения в экскурсию выберете в настройках просмотр видео в самом высоком качестве 4К.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research.

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