Как общаться с иностранными клиентами во время войны. Советы менеджерам и СЕО компаний

В условиях войны очень важно продолжать коммуникацию с партнерами и сохранить их доверие

Каждый день войны наносит сокрушительные удары по украинскому бизнесу. Страдает инфраструктура, рушатся бизнес-планы, процессы. В конце концов, это все влияет и на общение с клиентами из-за рубежа. Delivery Manager IT-команды NIX Александр Дьяченко делится своим опытом – как в условиях войны продолжать эффективную коммуникацию с иностранными партнерами и сохранить их доверие.

Держите клиента в курсе событий

Возможное полномасштабное нападение России на Украину беспокоило нашего клиента в течение нескольких месяцев — западные СМИ уже давно акцентировали внимание на этом. Живя в таком информационном контексте, даже эмоционально стойкие люди могут не удержаться от предвзятых суждений и начинают довольно беспокойно воспринимать новости. В такие моменты важно держать клиента в курсе событий и транслировать только проверенные месседжи. Следует показывать ему, что со всеми возможными рисками ваша команда справится. Предложите клиенту несколько сценариев развития событий и как они могут повлиять на бизнес, а следом пути решения тех или иных трудностей. Так клиент увидит, что вы держите все под контролем, и в случае чего всегда готовы обезопасить его бизнес и защитить свою команду.

Будьте откровенны

Обратите внимание: это не значит жаловаться. Выражать свои эмоции, говорить о страхе – это норма, учитывая наши обстоятельства. Однако будет неправильно демонстрировать слабость на каждой онлайн-встрече. Даже в чрезвычайной ситуации клиент будет ждать от вас взвешенных и конструктивных решений.

Вполне естественно, что клиент нервничает из-за войны в Украине. Фразы типа "У нас все в порядке" однозначно не исправят ситуацию. Более того, если заказчик будет узнавать печальные новости не от вас, а из соцсетей, вы рискуете потерять самое дорогое – авторитет и доверие партнера. Нашему клиенту я позвонил днем 24 февраля и рассказал о реальном положении вещей в Харькове, где в мирное время базируется украинская часть команды. Я так сказал: в центре города более или менее тихо, но окрестности обстреливают. Поэтому мы перешли на удаленный формат работы и начали эвакуировать всю команду NIX в более безопасные западные регионы страны.

Делитесь тем, как компания заботится о людях

Естественно, каждого клиента интересуют результаты работы, релизы, денежные характеристики. Однако сейчас из уважения к вам и команде клиент может не говорить прямо, не будет сразу переходить к обсуждению текущих дел. Прежде всего, его будет волновать безопасность и психологическое состояние команды. Ведь успех проекта напрямую зависит от ее эмоционального и физического самочувствия. Поэтому расскажите клиенту, что делает компания, чтобы улучшить состояние и условия работы своих сотрудников.

При случае я рассказываю клиенту, какую финансовую, психологическую, координационную поддержку получают люди, а также каких результатов от команды можно ожидать. Клиент видит, что специалисты хорошо себя чувствуют, вернулись в привычный режим и обладают всем необходимым для работы. Значит, можно быть уверенным: свои обязательства команда выполнит в полном объеме.

Рассказывайте о состоянии сотрудников, которые не смогли покинуть дом

Мне было непросто объяснить клиенту, что не все наши IT-специалисты вызвались покинуть Харьков сразу после российского вторжения. Следует подчеркнуть: многие хотели пересидеть дома, думали, что этот ужас скоро закончится. К сожалению, война продолжилась. Однако кого-то из нашей команды от переезда удержали семейные обстоятельства, другие — вступили в ряды ВСУ или подразделения теробороны и решили защищать украинские границы. Это их решение, и мы его уважаем.

Во время эвакуации мы собирали подробную информацию о каждом: где сейчас находится специалист, куда следует, как себя чувствует, в какой помощи нуждается, почему не едет из Харькова. Мы делились с клиентом конкретными кейсами. Когда заказчик узнавал такие истории, ему было легче принять это. Мы продолжаем докладывать клиенту о состоянии незначительного количества людей в Харькове и области. И постоянно напоминаем им: по первому запросу мы поможем всем желающим уехать в безопасное место.

Показывайте эффективность команды

Наш клиент сразу согласился подождать, пока мы придем в норму и займем безопасные места. Поэтому сначала мы решали вопросы с личной безопасностью каждого, и уже после этого восстанавливали привычный темп работы. Сейчас мы быстро набираем обороты и надеемся вывести проект на качественно новый уровень.

Мой совет: регулярно фиксируйте, сколько людей активно работают в вашей команде. Ежедневно обновляйте эту информацию и поделитесь с клиентом и коллегами. Так, все участники процесса смогут оценить работу в режиме реального времени. Цифры – лучший индикатор ситуации. Мы с заказчиком видим, как показатели постепенно растут, и становится очевидным, что хуже всего осталось позади.

Стройте планы на будущее

Мы живем во время больших перемен. И то, какими будут эти перемены, зависит от каждого из нас. Казалось бы, не самый лучший период для долгосрочных планов. Однако уже сейчас вы можете показать клиенту, на что способны своими текущими результатами работы. Делитесь с ним актуальными данными о выполненных задачах, показывайте, что его бизнес развивается и вся команда прилагает максимум усилий для этого. С начала вынужденной релокации нам удалось вовлечь в проект новых специалистов. А еще – подготовиться к большой сессии планирования. Такие новости демонстрируют клиенту, что, несмотря на войну, жизнь продолжается.

И напоследок помните: лучший способ транслировать свою уверенность в победе и стабильном будущем — как можно чаще говорить команде и клиенту о текущем положении дел и подмечать положительные моменты в работе. Успех проекта во многом зависит от уровня мотивации сотрудников. Так что вы как менеджер или СЕО компании таким образом сможете подбадривать коллектив каждый день.