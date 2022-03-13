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Как изменилась группа компаний Premier Food за 18 дней войны

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13 марта, 14:24
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Собственное производство, логистика, сбыт, ресторанное направление Premier Food работают в усиленном режиме

Все направления компании – собственное производство "Тульчинмясо", логистика, сбыт, ресторанное направление – работают в усиленном режиме уже более 17 суток. Все департаменты компании задействованы в восстановлении цепей поставок и обеспечения стратегически важного производства ресурсами и сырьем для полноценной работы.

Локомотив компании – производство, изменил ассортиментную политику и оптимизировал SKU, оставил только самые эффективные позиции с точки зрения изготовления, а именно: сосиски для хот-догов mr.Grill для автозаправочных комплексов и ассортимент для ритейла, чтобы выработать их как можно больше и быстрее. Сейчас производство работает круглосуточно, ведь нам нужно не только обеспечить нужды наших партнеров, но и потребности волонтеров, которые помогают избежать гуманитарной катастрофы в городах, где критически не хватает продуктов питания.

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Наш приоритет сейчас – это восстановление полноценной логистики, что стало большой проблемой для всех групп товаров и всех бизнесов. Боевые действия, отсутствие топлива и водителей, привлеченных защищать страну, негативно отразились на цепях поставок. Поэтому наша логистика вовлекается в перевозку товаров как наших партнеров АЗС, так и волонтеров, где только возможно. У компании есть четкое понимание, что экономика не должна остановиться, а мы – тыл нашего государства сейчас, и наши работники должны сохранить работу и прожить эти трудные времена.

Отдел сбыта возобновляет все контакты и налаживает работу партнерских торговых точек, которые до войны были street food, а теперь они станут дополнительными пунктами заказа и выдачи нашей продукции в регионах.

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В настоящее время логистическая карта компании выглядит следующим образом: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=50.03658280443267%2C25.14300679275844&z=9&mid=1yZVZ_EKoQP0WGEREpEHTf-1-_QNHm1Oj

Однако в компании просят уточнять информацию по телефону горячей линии +38 (050) 250 13 82.

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Маркетинг компании полностью переориентировался в координационный штаб гуманитарной помощи. Компания открыла мобильные пункты выдачи хот-догов Mr Grill в метро Киева, организует полевые кухни для Гуманитарного штаба КГГА при поддержке местных властей, а также передает продукцию для защитников Киева и окрестных городов (Вышгород, Ирпень, Васильков, Винница).

Компания изучает возможности для расширения своей помощи и в других регионах страны.

"Каждый день наши сотрудники работают ради того, чтобы Украину не охватил гуманитарный кризис. Я лично осуждаю других производителей, которые в такие времена наживаются на горе других. Мы в компании не подняли ни на одну копейку стоимость нашей продукции, кроме того, снизили цены на некоторые позиции до уровня себестоимости, чтобы освободить как можно быстрее товар и он оказался на полках супермаркетов. Гордимся нашими военными, которые преданно защищают страну от оккупантов, и верим всем коллективом, что скоро будет победа", – подчеркнул Виталий Войтович, основатель и CEO Premier Food Group.

питаниеPremier FOOD
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