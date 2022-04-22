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СЕГОДНЯ Новости Экономика

Как финансовый бизнес помогает украинским разведчикам

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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22 апреля, 09:08
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Moneyveo четыре года поддерживает украинских воинов

Помощь военным – была и остается одним из приоритетных векторов корпоративно-социальной ответственности Moneyveo. На протяжении последних четырех лет компания на постоянной основе поддерживает украинских воинов.

С 2018 года началось сотрудничество Moneyveo с ОК "Південь". До войны компания передавала военным оргтехнику, плоттеры для печати карт, телекоммуникационное оборудование для обеспечения качественной связью. В период войны сотрудники по собственной инициативе собрали и перечислили средства для закрытия срочных нужд разведчиков. Moneyveo и дальше будет развивать сотрудничество с ОК "Південь" как одним из важнейших элементов вооруженных сил, обеспечивающим превосходство сил в бою.

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С началом российского вторжения в Украину и жестоких боевых действий число раненых, к сожалению, возросло. Поэтому компания, как социально-ответственный бизнес, продолжает заниматься украинскими военнослужащими, получившими ранения. С 2020 года Moneyveo финансово поддерживает БФ "Возрождение Защитников Украины" (Revived Soldiers Ukraine), целью которого является предоставление медицинской помощи и реабилитационных услуг для наших воинов в США и Украине. Так, с 2019 по 2022 год благодаря фонду реабилитацию прошли 155 военных, травмированных в зоне АТО/ООС.

Поэтому Moneyveo немедленно отозвалось на призыв Revived Soldiers Ukraine и приняло участие в закупке аппаратов УЗИ и других медикаментов.

В общей сложности с начала войны компания направила 10 миллионов гривен на нашу общую борьбу против захватчиков. Из них 5 миллионов гривен – на специальный счет НБУ для поддержки армии, а 5 миллионов – на точечное закрытие неотложных нужд. Так, для ВСУ и ТРО за счет сотрудников и компании были приобретены транспортные средства, бронежилеты, амуниция, одежда, рюкзаки, тепловизоры, рации, турникеты, медикаменты и т.д. Подробный отчет можно увидеть здесь???

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В компании уверены, что каждый украинец ежедневно прилагает титанические усилия, чтобы защитить Родину, поэтому наши ВСУ – лучшие и победа за нами!

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