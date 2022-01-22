Hub
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости Экономика

Кабмин увеличил перечень агрокомпаний, получающих льготы на газ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 15:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На "социальный" газ по льготным ценам претендуют птицефабрики и молокозаводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн
/ Фото: Анатолий Бойко

Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, которые претендуют на "социальный" газ по льготным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

Реклама

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", – говорится в сообщении.

В январе к торгам допустили 100 компаний.

Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.

Реклама

В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготинский маслозавод, которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.

Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это "Дубномолоко" и "Клуб Сыра", которые претендуют на более полумиллиона куб. м газа.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Какие дрова не подходят для отопления – антирейтинг София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
История дня - за минуту
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Коронавирус за неделю

93 932

заболело за неделю в Украине

+94%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35571.73

Cardano (ADA)

1.1

Bitcoin Cash (BCH)

296.33

Ethereum Classic (ETC)

23.84

Litecoin (LTC)

109.05

Theta (THETA)

2.77

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,62
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять