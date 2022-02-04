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Кабмин повысил цены на бензин на АЗС по формуле "Роттердам+"

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 февраля, 12:20
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Средняя цена на бензин увеличена на 1,59 грн/литр, на ДТ – на 1,46 грн/литр по сравнению с концом января
/ Фото: Pixabay

Министерство экономики повысило предельную цену на бензин на февраль на 1,59 грн/л, на дизтопливо – на 1,46 грн/л в соответствии с формулой цены в порту Роттердам плюс цена доставки и наценка АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/литр, на дизтопливо – 35,3 грн/литр.

По сравнению с концом января средняя цена на бензин увеличена на 1,59 грн/литр, на ДТ – на 1,46 грн/литр.

Отметим, 14 мая 2021 года Кабмин ввел формулу "Роттердам+" для определения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

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Согласно постановлению правительства, среднюю стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а также затрат 27 долларов/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам. Кроме этого АЗС разрешено прибавлять к цене маржу 7 грн/л на 1 л дизтоплива и 5 грн/л на 1 л бензина.

Как сообщалось, "бензиновая" формула является идентичной формуле на уголь "Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

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